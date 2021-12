Tras el reparo de Suárez, se paraliza la aprobación legislativa de las pistolas Taser

El oficialismo paralizó el proyecto de regulación del uso de las pistolas Taser por las fuerzas de seguridad provinciales, luego de que el gobernador Rodolfo Suárez minimizara su discusión. La iniciativa impulsada por el Pro contaba con el aval del radicalismo e iba a tratarse en la Cámara de Diputados este miércoles, sin embargo se pospuso a raíz de un pedido de revisión del mandatario provincial.

La propuesta había sido presentada por el diputado provincial del Pro, Álvaro Martínez, y planteaba la incorporación, uso y regulación de armas electrónicas no letales por parte de la Policía de Mendoza. La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados había sacado un despacho favorable con el respaldo de los legisladores del frente Cambia Mendoza y estaba previsto que se votara en las sesión de este miércoles.

Sin embargo, las declaraciones de Suárez del martes pusieron en el freezer la iniciativa. “No hay pistolas Taser para conseguir. No podemos discutir algo que no existe en el mercado en este momento. Es una discusión que no tiene sentido darla ahora”, había manifestado el mandatario al ser consultado sobre el proyecto.

Según señalaron fuentes legislativas, el gobernador se comunicó con los referentes radicales en la Cámara Baja y solicitó que no se avanzara por el momento con el tratamiento, para que sea revisado por el Ejecutivo.

De esta manera, el expediente con el despacho favorable quedó reservado en la Secretaría Legislativa, sin fecha para una eventual discusión de los diputados.

Esta situación generó desconcierto en el Pro mendocino que apostaba a darle sanción inicial a la propuesta este miércoles. En primer lugar no vieron con buenos ojos la injerencia del Gobernador en la actividad legislativa y destacaron también que en la discusión de comisión del proyecto ya habían participado el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario.

“Pese a que están de acuerdo, nos dijeron desde la UCR si no teníamos problemas en esperar una semana más para sacarle dudas al gobernador”, manifestó a Los Andes el legislador Martínez, quien renunció a su banca durante la última sesión para asumir la semana que viene como diputado nacional.

En este sentido, sostuvo que “vamos a seguir insistiendo porque creemos que es una herramienta necesaria y más si el radicalismo y los partidos que integramos el frente están de acuerdo, incluidos algunos del PJ también”.

Respecto de las declaraciones de Suárez, el futuro legislador nacional aseguró que “hay mercado” para la adquisición de las pistolas y puso de ejemplo que Chile las compra. “Lo que tiene que haber es voluntad política de comprarlas”, indicó.