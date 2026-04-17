"Operaciones políticas": Osep reaccionó contra el proyecto que impulsa el Sute y su junta de firmas

El SUTE impulsa una reforma de la OSEP y pone en marcha una campaña provincial: en qué consiste el proyecto

Tras varios días de silencio, la obra social que dirige Carlos Funes reaccionó este viernes con un duro comunicado contra el sindicato liderado por Gustavo Correa y las “consignas vacías” que —según señalaron— impulsa.

El proyecto de ley del Sute parte de un diagnóstico crítico de la obra social, a la que describen como un “sistema costoso y deficiente” , donde los aportes obligatorios no se traducen en un "acceso oportuno ni de calidad" a los servicios de salud.

También cuestionan la falta de respuesta a demandas en distintos departamentos. En ese marco, proponen como eje central la creación de Consejos Consultivos Regionales de Afiliados , integrados por afiliados elegidos democráticamente en cada región, que funcionarían como representación directa de las problemáticas territoriales.

La campaña que lleva adelante el SUTE se denomina "OSEP te enferma". Imagen del contracarrusel de la Vendimia.

La campaña de recolección de firmas, titulada "Osep te enferma", comenzó esta semana con recorridas en La Paz, Tunuyán, Santa Rosa, Tupungato, San Carlos, Lavalle, Junín y Luján.

Seguirá en el resto de los departamentos las dos semanas que quedan de abril y los resultados serán presentados junto al texto final que ingresará a la Legislatura en un acto en Plaza Independencia el próximo 1 de Mayo.

En ese contexto, la Osep mantuvo silencio durante más de una semana y este viernes difundió un duro descargo.

El comunicado de Osep contra el Sute

“Desde la OSEP manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la campaña impulsada por el SUTE, que pretende recolectar 100.000 firmas sin brindar información clara, concreta ni responsable sobre qué proyecto proponen ni cuáles serían sus verdaderos alcances”, señala el comunicado.

Luego, advierten como “llamativo —y preocupante—” que los impulsores de la iniciativa apelen a "consignas vacías, sin presentar un plan serio de mejora del Sistema de Salud, ni explicar cómo se financiarían las medidas que promueven".

“La salud de los mendocinos no puede ser utilizada como herramienta de campaña ni como plataforma de posicionamiento político”, remarcaron para atacar a Correa, dirigente del peronismo.

Además, sostuvieron que la iniciativa "no solo carece de contenido técnico, sino que además evidencia un preocupante nivel de improvisación", y agregaron que pedir firmas sin mostrar un proyecto es, en los hechos, "solicitar un cheque en blanco a la ciudadanía".

Una paciente oncológica denuncia que OSEP no le entrega hace dos meses una medicación que cuesta $5 millones OSEP. Archivo

En la misma línea, indicaron que mientras se cuestiona el funcionamiento de la obra social, se "destinan importantes recursos a campañas de difusión cuyo único objetivo parece ser generar incertidumbre y conflicto".

“Desde OSEP sostenemos que cualquier propuesta vinculada al Sistema de Salud debe ser debatida con responsabilidad, transparencia y sustento técnico. No alcanza con consignas ni con slogans: se requieren diagnósticos serios, propuestas viables y compromiso real con los afiliados”, expresaron desde el directorio.

Y la Osep completó: “Reafirmamos nuestro compromiso con la mejora continua del sistema, con la transparencia en la gestión y con el cuidado del recurso y de cada uno de nuestros afiliados. Y también dejamos en claro que no vamos a convalidar operaciones políticas que buscan desinformar, generar alarma e intentar debilitar una institución clave para los mendocinos”.