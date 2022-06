Oficial: se definió quiénes ganaron las elecciones en la facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo

En una definición ajustadísima en las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo, el oficialismo triunfó en la Facultad de Ciencias Políticas y ganó el decanato en lo que respecta el escrutinio provisorio, ante un espacio opositor que había tenido tendencia favorable en el conteo el pasado 9 de junio.

Fueron los votos recurridos los que le dieron al Frente Plural una diferencia de 0,01% en el porcentaje de votos ponderado ante el espacio Encuentro por la Universidad Pública (Lista 2), cuyos referentes participaron del escrutinio final pero firmaron en disidencia. Ahora restará aguardar el escrutinio definitivo que deberá realizar la Junta Electoral General en el Rectorado, sobre todo por la ínfima diferencia.

Tal como contó Los Andes el domingo los votos emitidos por “los estudiantes del Programa de Educación Universitaria en Contexto de Encierro (PEUCE) y por egresados/as a distancia” generaron una polémica en sí mismos y dilataron hasta ayer la definición en esta facultad.

Según se informó en el acta de escrutinio, que se firmó pasadas las 23 por parte de la Junta Electoral Particular de la Facultad, el Frente Plural tuvo un 50,005% de votos ponderado; y Encuentro un 49,995%.

De esta manera, el espacio que lideran María Eugenia Martín y Mariana Castiglia serán las nuevas decana y vicedecana, tal como resultó de este escrutinio, por sobre el frente que llevaba a Eva Rodríguez Agüero y Mariana Quiroga.

No obstante, este resultado podrá ser validado o no por la Junta Electoral General, sobre todo en lo que respecta a recursos presentados por la oposición y que la Junta Particular no tomó en cuenta.

Lejos de cerrar la disputa, el análisis de los votos recurridos alimentó las diferencias entre los dos espacios en pugna. De hecho, dos miembros de la Junta Electoral de Ciencias Políticas firmaron en disidencia el acta de escrutinio. Se trata de Esteban Zunino, integrante por el claustro de Profesores; y Héctor Rasso, el representante del claustro de Graduados.

De hecho, Zunino manifestó que hubo un “incumplimiento del reglamento electoral vigente”, en su firma al final del documento.

Definición

En el conteo de los votos ponderados, hubo naturalmente diferencias también ajustadas en cada uno de los claustros. En el de Profesores, por ejemplo, hubo empate, ya que tanto el Frente Plural como Encuentro por la Universidad Pública tuvieron el 22,34% de los votos cada uno.

En Estudiantes, hubo una leve ventaja para el oficialismo, con un 13,72% para el Frente Plural y un 11,81% para la oposición. También ganó el Frente Plural en Personal de Apoyo Académico, con un 3,97% frente a un 2,95% que tuvo Encuentro (Lista 2).

En tanto, el espacio opositor triunfó en Docentes Auxiliares, con un 4,34% contra un 4,17%; al igual que en Egresados, con un 8,57% contra un 5,8%.

De esta manera fue que el resultado dio un 50,005% de votos ponderado para el Frente Plural; y un 49,995% para Encuentro.

Polémica

Entre las principales disidencias de los miembros de la Junta Electoral de Ciencias Políticas fueron algunos votos recurridos que fueron considerados positivos por la mayoría de miembros, mientras que algunos de la minoría, incluidos referentes de la oposición, votaron por considerarlos nulos.

Esta situación se dio en algunas mesas, donde se encontraron votos de la categoría Universidad (elección para el rectorado) en la urna de la Facultad (elección por el decanato).

También hubo otros votos, también recurridos y que fueron considerados válidos en algunos casos para el oficialismo, que tenían en el interior de los sobres, además del voto a una lista, otras boletas “no oficializadas” y que eran de elecciones anteriores (elecciones de carrera).

Desde la oposición agregaron que hubo votos anulados porque contenían, dentro del sobre para la Facultad, boletas tanto de Compromiso Universitario (fórmula para el rectorado) junto con las de Encuentro Lista 2 más allá que ambos espacios “tuvieran una adhesión material”.

Por otro lado, hay que dejar en claro que la Junta decidió por unanimidad que los votos del Programa de Educación Universitaria en Contexto de Encierro (Peuce) “no sean escrutados ni agregados al escrutinio definitivo”, teniendo en cuenta que en la apertura de los sobre no existía un acta de escrutinio.

De esta manera, los mismos, que eran en total 15 sobres (14 vacíos y 1 con tres boletas con la inscripción de NULO) continuarán su camino ante la Junta General.