15 de junio de 2026 - 10:30

Nuevo ranking de gobernadores: Cornejo y Kicillof comparten un incómodo "lote"

Cornejo y Kicillof fueron medidos junto al resto de los gobernadores por la consultora Global Data, que todos los meses elabora un ranking.

Alfredo Cornejo y Axel Kicillof comparten un lote incómodo en un ranking nacional.

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Cornejo se ubica en el llamado lote de "los 8 de abajo", consolidándose en la franja de gobernadores con menor saldo de aprobación del país. En concreto, el gobernador mendocino aparece en el puesto 17, con una imagen positiva del 48,1% y una negativa del 49,9%.

El gobernador de Mendoza comparte el espacio de menor acompañamiento popular con figuras como Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Leandro Zdero (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). El lote del fondo de la tabla es cerrado por Axel Kicillof (Buenos Aires).

El ranking de los de abajo, según un adelanto de Clarín, ha quedado de la siguiente manera:

17° Alfredo Cornejo (UCR, Mendoza): + 48,1%.

18° Gustavo Melella (Provincial, Tierra del Fuego): + 46,4%.

19° Jorge Macri (PRO, CABA): + 46%.

20° Leandro Zdero (UCR, Chaco): + 45,8%.

21° Alberto Weretilneck (Provincial, Río Negro): + 45,5%.

22° Gildo Insfrán (PJ, Formosa): + 45,3%.

23° Ricardo Quintela (PJ, La Rioja): + 43,2%.

24° Axel Kicillof (PJ, Buenos Aires): + 42%.

La caída de Cornejo no representa un fenómeno aislado. El mandatario ya arrastraba desde la medición de mayo una tendencia de debilidad, acumulando en ese momento su cuarto mes consecutivo de descenso en el humor social. Aquel informe previo había certificado cómo el dirigente radical retrocedía del puesto 16 al puesto 17 del ranking nacional.

En contraste, los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus comprovincianos han sido Gustavo Sáenz de Salta, quien encabeza el ranking con un 54,6% de imagen positiva; seguido por Rolando Figueroa de Neuquén, con 54,4%; y en tercer lugar Osvaldo Jaldo de Tucumán, con 54,0% de aprobación".

El segmento intermedio

La zona media de la medición ("Los 8 del medio") quedó inaugurada este mes en el noveno puesto por el correntino Gustavo Valdés. Detrás de él aparece un pelotón de gobernadores pertenecientes a lo que supo ser el espacio de Juntos por el Cambio, tales como el santafesino Maximiliano Pullaro y el entrerriano Rogelio Frigerio.

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