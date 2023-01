Néstor Majul: “Si Omar De Marchi decide irse, va a irse sin el sello del Pro”

Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul busca revancha de la derrota electoral en 2019. A manos de Matías Stevanato perdió por algunos puntos, pocos teniendo en cuenta que el peronismo gobierna en Maipú hace años. Entrevistado por Los Andes, dice que es parte de un equipo y que de allí saldrá el candidato, pero se anota en la carrera.

Defendió a Cambia Mendoza y calificó las actitudes de Omar De Marchi (Pro) como “netamente personalistas” y advirtió que puede irse, pero que “el sello se queda en el frente”. No aseguró que Alfredo Cornejo volviera a la candidatura, aunque “hay dirigentes de peso e intendentes que le están pidiendo que sea candidato”.

-¿Cómo está el año electoral para Maipú?

-Estamos esperando definiciones por parte del Ejecutivo departamental para ver cuándo arranca el año electoral para ellos, para nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo. Yo fui candidato en el año 2019 a intendente con casi 40 por ciento de aceptación de la gente del departamento. A partir de ahí hemos seguido trabajando muy fuertemente en conocer los problemas del departamento, saber las inquietudes.

-¿Cómo ve la gestión?

-Hace 40 años que está el justicialismo y hoy gobierna el kirchnerismo, es como que se ha achatado la gestión municipal. Se han hecho cosas bien, sería necio negarlo. Pero lo presentan como que es lo mejor que puede pasar y no es verdad. El kircherismo ha hecho que empezáramos a perder la identidad maipucina. Tienen formas de decir y sostener mentiras. Te dicen que faltan policías en el departamento. Yo les mandé un informe que hasta el 2015, que gobernaba el justicialismo, había 247 policías y en el 2022 hay 379 policías, hay 150 policías más. Se lo das con una hoja de recursos humanos, no podés mentir. Es una metodología kirchnerista la de decir algo que no es verdad. Tenían 14 vehículos en el 2015, hoy hay cerca de 44. Andá y contalos, y no, siguen diciendo eso.

-¿Qué rescata y qué cuestiona?

-Rescato que los servicios esenciales, alumbrado, barrido y limpieza. No quiero que se haga cargo de la seguridad, porque eso es provincial y nos hacemos cargo. Sí podría colaborar para que Maipú estuviera más seguro. En la salud igual, el 75% de la población está en zonas urbanas, entre los centros de salud provinciales y municipales hay alrededor de 39. Los municipales son postas sanitarias, invito a cualquiera a que vaya. Tienen un funcionamiento distinto a un centro de salud, por menos horas, con menos profesionales. Hay veces que están cerrados en la tarde. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente que vive más lejos termina llegando al hospital de Maipú, muchas veces colapsándose. En el turismo, comercio, también hay muchas cosas por hacer. Un propio legislador de ellos les ha pedido que arreglen las calles.

-Si el PJ adelanta las elecciones, son en breve. ¿Va a ser candidato a intendente?

-Estamos dentro del frente Cambia Mendoza y en Maipú ha tenido muy buenos resultados electivos. Tenemos un equipo del que soy parte, ha venido trabajando fuerte, yo soy parte de ese equipo. Hay gente joven, hombres y mujeres, que también pueden tener legítimas aspiraciones porque están cumpliendo tareas importantes en donde están trabajando ahora.

-Las senadoras Mercedes Rus y Fernanda Sabadín, además del concejal Mauricio Pinti, ¿podrían ser candidatos?

-Pueden ser varios nombres, también Gabriel López, el doctor Sergio Dragoni que ha sido muchas veces candidato. Hay gente que hoy tiene cargo muy importante en la provincia y son de Maipú. Queremos recuperar la identidad maipucina, lo que prometamos lo vamos a cumplir y vamos a decir cómo. No tener doble discurso. Lo mejor de Maipú es su gente.

-¿Prefieren elección desdoblada o unificada?

-Primero, para que la Municipalidad no siguiera perdiendo plata, diría de ir juntos con la Provincia. Pero estamos en condiciones de hacer una excelente elección de cualquiera de las dos maneras. Si van desdobladas, la idea sería llegar con un solo candidato, sería innecesario ir a una interna dentro del frente. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo, sino estarán las primarias.

-Habla de ser parte de un frente, ¿cómo va a llegar ese frente a las elecciones? Cambia Mendoza está un poco convulsionado…

-Sí, pero por actitudes personalistas totalmente. Hemos seguido una línea nacional del frente donde veo trabajar a todos y acá en Mendoza, por actitudes netamente personalistas, no está pasando. Si alguno de estos actores se quiere ir de este frente, se va solo. Si Omar De Marchi decide irse, va a irse sin el sello del Pro. Esperamos que se dirima acá adentro, que se plentee adentro. Si lo que se busca es romper el frente para beneficiar al kirchnerismo, lo tiene que decir ahora.

-De Marchi plantea que el frente termina el día de las elecciones, ¿qué piensa?

-La verdad es que es de mala fe decir esto; lo digo porque si vas a participar, como lo hace en la Mesa Nacional donde se sienta en Juntos por el Cambio, entonces Juntos por el Cambio tampoco existe, ¿en qué mesa se sienta? No entiendo cuál es el beneficio de discutir esto cuando hay otros temas. Y si tiene otro programa de gobierno, está la interna del frente. Si no, al único que beneficia es al kirchnerismo.

-¿Por qué?

-En las próximas elecciones, el kirchnerismo no tiene ninguna posibilidad de ser gobierno salvo que nosotros nos rompamos. Hablo con muchos legisladores provinciales del Pro y ninguno está pensando irse por afuera. Hay una sola persona que ha puesto en duda eso de por afuera o por adentro. El Pro nacional no se va a mover de ese acuerdo. Omar tendría que decirle a Horacio Rodríguez Larreta que no se siente en la mesa, porque no existe Juntos por el Cambio

-¿Cuál es el beneficio de la oposición? ¿A quién le saca votos De Marchi?

-Nos pellizca votos a nosotros, pero también al peronismo. No le alcanza para ganarle al peronismo. No hay un solo dato serio que diga que pasa por el medio. Las terceras fuerzas fueron terceras, y han venido con lo nuevo. Ha sido candidato seis veces, no es nuevo en la política. Si gana la interna, vamos a estar trabajando todos para Omar De Marchi.

-De Marchi reclama de participación y espacios en la gestión...

-Esos reclamos los tiene que hacer con el Gobernador y Cornejo, él tiene la posibilidad de estar con ellos. Y las consultas se hacen al Pro, quizás no específicamente a él, por eso digo que es personalista. Hay cosas que se charlan personalmente: Quizás está mucho en Buenos Aires, ocupado en Juntos por el Cambio a nivel nacional y desconoce lo de Cambia Mendoza.

Retrato de Nestor Majul, Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-En caso de ganar Maipú y reteniendo las comunas que ya tienen, el oficialismo gobierna en el Gran Mendoza, ¿hay riesgo de aburguesarse?

-Nosotros limitamos la reelección indefinida de los intendentes. No hay forma de que pase lo que pasaba antes, no hay forma de que no te renueves. Aún siendo del mismo color político, te renovás. Acá hay intendencias que llevan 22 años con la misma persona, como en Lavalle. No nos da miedo eso, en el caso del peronismo cuando gobernó 12 años en casi todos los departamentos estaba el PJ. Creemos que estamos en condiciones de darle a los maipucinos una identidad que se ha perdido. En estos cuatro años, no ha sido buena la gestión de Matías Stevanato, ha traído mucho el estilo kirchnerista. Se ha concentrado en apoyar los temas nacionales, las obras que hace, las hacen dos veces.

-¿Los Bermejo siguen teniendo peso en la boleta electoral?

-En la última elección, yendo los dos hermanos (Adolfo y Alejandro), les ganamos por 17 puntos, sin embargo gravitan mucho en lo departamental. Hasta hace dos meses decían que si no le daban bien las mediciones a Stevanato, “vuelve el Alejandro”.

-Si fuera electo intendente, ¿cuál es la primera medida que tomaría?

-Ejecutaría un programa inmediato, que en Maipú no hay, de erradicación de villas y asentamientos inestables. Hay gente que se ha instalado que no son de Maipú, en villas inestables. Fui cinco años director de vivienda de Godoy Cruz (NdR: en la intendencia de Alfredo Cornejo) y lo que se hace es saber primero quienes son de Maipú y quiénes no. Los que no son, colaborar con algún fondo, para que vuelvan a su lugar y organizarlos para que accedan a una vivienda. Pero tenés que tener un proyecto de erradicación. Hoy se instala cualquiera.

-¿Está conforme con la gestión de seguridad?

-Esto es una continuidad porque veíamos los resultados. Nos hicimos cargo en este ministerio, estaba destrozado. Cambiamos 26 códigos procesales. Nos ocupamos de los delitos graves con muertos por homicidio, de 9, casi 10 cada 100.000 habitantes y hoy tenemos 3.2. Los delitos graves que se cometen con armas hay un 60% de baja en esos delitos. Faltan un montón de cosas, pero este es el camino. Hay municipios que bajaron sus índices trabajando en conjunto con nosotros, como Godoy Cruz a través de una aplicación y Ciudad con Ojos en Alerta. Estamos trabajando muy fuerte con el tema de las drogas, para que no pase lo que pasa en otras provincias. Acá no hay grandes focos.

-¿Vuelve Cornejo a Mendoza?

-Lo veo con ganas de aportar mucho a una cuestión nacional, influyente en los temas nacionales y está demostrado que necesitamos tener un poder político importante. Y en eso lo veo trabajar. Ha dicho el Gobernador que quiere que sea candidato. Es el líder de este momento del frente Cambia Mendoza en la provincia, junto a Suárez. Pero le vendría muy bien a la provincia que vuelva. Es uno de los pocos estadistas que hay. Muchos dirigentes de peso, intendentes, le están pidiendo que sea candidato a Gobernador.