23 de abril de 2026 - 08:34

Nahuel Gallo declarará como testigo en una causa contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad

Tras su cautiverio de 448 días en Venezuela, el uniformado declarará el próximo 30 de abril.

Nahuel Gallo declarará como testigo en una causa Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad.

Nahuel Gallo declarará como testigo en una causa Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad.

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Los Andes | Redacción Política
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La citación fue solicitada por el abogado Tomás Farini Duggan, representante de un grupo de víctimas venezolanas, bajo el amparo del principio de jurisdicción universal. Esta herramienta legal permite que Argentina investigue delitos graves contra los derechos humanos, como torturas y desapariciones forzadas, independientemente de que hayan ocurrido fuera de sus fronteras.

La detención de Nahuel Gallo en Venezuela

Nahuel Gallo fue arrestado en diciembre de 2024 al intentar ingresar a Venezuela para visitar a su familia. Mientras que el gobierno de Maduro lo acusó de espionaje y conspiración, el Estado argentino denunció desde el primer momento una detención arbitraria y sin fundamentos legales.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.
Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.
Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.

Tras 448 días de cautiverio, el gendarme fue liberado en marzo pasado. Ahora, su declaración ante la Justicia argentina busca echar luz sobre el sistema de detención venezolano, aportando datos directos sobre el trato recibido y el funcionamiento de los centros de reclusión donde permaneció.

Gallo pidió ser querellante

Más allá de su rol como testigo, Gallo busca tener una participación activa en el expediente. El uniformado presentó un pedido formal para ser reconocido como víctima y parte querellante, lo que le permitiría proponer pruebas y participar del proceso de investigación.

gendarme Nahuel Gallo
El reencuentro de Nahuel Gallo con su familia.

El reencuentro de Nahuel Gallo con su familia.

A través de su cuenta en la red social X, Gallo expresó: "Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. Hoy doy un paso para que haya justicia. Pido ser reconocido como víctima y parte querellante, con todas las facultades que la ley me otorga. No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune".

La causa que lo cita ahora apunta a determinar si existió un plan sistemático de persecución política en Venezuela, y el testimonio del gendarme respaldaría las denuncias de las organizaciones civiles involucradas en el expediente.

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