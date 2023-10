Myriam Bregman en el debate: críticas a todos, la “alternativa” al acuerdo con el FMI y chicanas por el caso Insaurralde

La candidata presidencial del Frente de Izquierda-Unidad Myriam Bregman vinculó a sus rivales Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) con las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que confrontó con Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) por su política de seguridad y buscó mostrarse como alternativa: “Somos la única fuerza política independiente del poder económico”.

Apenas inició el tiempo destinado a las presentaciones, Bregman buscó dar un golpe de efecto con menciones a los dos temas de coyuntura más calientes para el oficialismo: el escándalo de la Legislatura bonaerense y el viaje de lujo del ahora exjefe de Gabinete Martín Insaurralde.

“Están todos involucrados en el escándalo de ‘Chocolate’ en la Legislatura. Mientras hambrean al pueblo, se van en sus yates de lujo a pasear por Europa”, denunció Bregman, ubicada en el extremo izquierdo del escenario del Centro de Convenciones Provincial Forum, en Santiago del Estero.

Luego, en el bloque destinado a Educación, la aspirante de izquierda volvió a la carga con el mismo tema: “Sergio Massa hace poco les dijo a las docentes que se acabó la joda. Pero joda es las de sus funcionarios que se van en un yate de paseo a Europa a tomar champán”.

También apuntó contra Bullrich por el mismo escándalo, pero la candidata de Juntos por el Cambio buscó esquivar la respuesta: “Todos los implicados en esa causa son del PJ y de Massa, él es el que tiene que dar explicaciones. No acuses falsamente”.

Contra Milei

Una vez avanzado el debate, la candidata de izquierda cargó de lleno contra Milei. “Llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta pero hace alianzas con (Luis) Barrionuevo; no es casta pero le arma las listas a Sergio Massa; no es casta pero lleva a una vicepresidenta de la casta militar; no es casta pero ya se mudó a un barrio privado como muchos de los políticos que él critica”, advirtió.

También señaló que “Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más”. Y remató: “No es un león, es un gatito mimoso del poder económico”.

En el momento destinado a las preguntas cruzadas, Milei le preguntó a Bregman “por qué quiere aplicar acá el comunismo”, al sostener que “donde se aplicó, fue un fracaso en lo económico y lo social, y además mató a 150 millones de seres humanos”.

“No sé si eso te lo dictó (Mauricio) Macri o El Rincón del Vago, pero es falso”, chicaneó la candidata del FIT, y advirtió que el libertario “tiene que ocultar que defiende a ultranza un sistema capitalista donde el 30% de la comida que se produce se tira, mientras los pibes se mueren de hambre; un sistema basado en el robo del trabajo asalariado”.

Acuerdo con el FMI

En otro pasaje del debate, Bregman salió al cruce de Massa: “Hay tres cosas que Massa oculta: primero, fue él el que garantizó el que se acuerde el acuerdo con el Fondo en el Congreso; segundo, el Fondo le pidió una devaluación, él se le dio y llevó a una inflación del 12% mensual; y tercero, el Presupuesto que mandó para el año que viene ya lo ató para el FMI, es decir que ya firmó que vamos a ser todos un poco más pobres. No hay soberanía con la bota del FMI sobre nuestras cabezas. Esos datos matan cualquier relato”.

“En el ‘89 sufrimos una hiperinflación por hacer lo que decía el FMI. En el 2001 el país fue a la quiebra por hacer lo que decía el Fondo. En el 2018 Macri lo volvió a traer, pero este gobierno y Sergio Massa nos sometieron al FMI. Si llegamos al 60% de pobreza infantil, no fue por enfrentar mucho al FMI, fue por seguir todas y cada una de sus recetas”, alertó.

Y continuó: “Y ahora aparece Milei, mostrando sus ideas como novedosas, pero ya las conocemos, ya las aplicó Domingo Felipe Cavallo, otro gran empleado del FMI, y fueron un desastre”, continuó.

“La verdad es que mientras vos no llegás a fin de mes, no podés pagar el alquiler y la plata te alcanza cada vez menos, hay algunos, como los bancos y los grandes empresarios, que ganaron como nunca. Nosotros, que somos la única fuerza política independiente del poder económico, tenemos un programa integral para que esta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador.”, concluyó en el bloque destinado a Economía.

Otros temas

En el bloque destinado a Educación, Bregman lanzó críticas a los tres principales candidatos: “Sergio Massa candidato, promete el 8% de presupuesto educativo, pero Sergio Massa ministro no puede garantizar el 6% que dice la ley actual. Hablan de Estado presente y no pueden poner una estufa en cada aula. Bullrich y Macri hundieron la educación pública. Milei viene con las escuelas voucher, vayan a Chile y vean cómo resultó: aumentó la desigualdad educativa, hay una educación para pobres y otros para ricos”.

Por otra parte, durante el eje temático Derechos Humanos y Convivencia Democrática, centró sus críticas en Bullrich al recordar los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y también tildó de “represor” al gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales.

“Si se cree que con casi un femicidio por día en nuestro país, con trabajadores que son despedidos, jubilados que les recortan, con programas sociales que son recortados, nos vamos a quedar callados, se equivoca. Con comerciantes que sufren de cortes de luz por semanas, con mamás que ven como les recortan en discapacidad, ¿qué quieren? Que no protesten. Patricia Bullrich se equivoca y muchísimo. Todas sus políticas implican represión”, sentenció.

Luego volvió sobre el tema, al responder una pregunta de la propia Bullrich sobre los piquetes: “Nadie sale a protestar porque le falta un peluquero en el barrio. Cuando hay movilizaciones es porque no mandan comida a los comedores, porque hay despidos, porque hay cierres de fábricas como la que cerró PepsiCo y usted, con María Eugenia Vidal, mandó a la Gendarmería y la Policía y los reprimieron ferozmente”.

El desafío de la izquierda

Bregman llegó a Santiago del Estero acompañada por su compañero de fórmula, Nicolás Del Caño, con quien compartió el vuelo de Aerolíneas Argentinas. También viajaron la candidata a jefa de Gobierno Vanina Biasi, el diputado nacional y postulante a senador Alejandro Vilca, y el legislador porteño Gabriel Solano, entre otros.

El equipo que colaboró con Bregman en la preparación estuvo integrado por Del Caño, el candidato a diputado nacional Christian Castillo, la referente de la agrupación Pan y Rosas Andrea D’Atri, los periodistas de La Izquierda Diario Eduardo Castilla y Jesica Calcagno, y los economistas como Pablo Anino y Lucia Ortega.

En las PASO de agosto, el Frente de Izquierda-Unidad resultó quinto, con el 2,61% de los votos, detrás de La Libertad Avanza (29,86%), Juntos por el Cambio (28%), Unión por la Patria (27,28%) y Hacemos por Nuestro País (3,71%).

Si en octubre se repiten estos resultados, el FIT no sumaría ningún diputado nacional, sino que solo mantendría los cuatro actuales: Bregman, Del Caño, Vilca y Romina Del Plá. Todos ellos tienen mandato hasta el año 2025.