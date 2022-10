Día de la Lealtad: movimientos sociales, en contra del cambio de nombre de la avenida Perón por Marciano Cantero

La polémica por el proyecto del diputado radical Diego Costarelli para renombrar la calle “Presidente Juan D. Perón” de Godoy Cruz por “Avenida Marciano Cantero”, se trasladó a la vía pública en este 17 de octubre, que los militantes peronistas festejan su Día de la Lealtad.

Es que las organizaciones sociales afines al gobierno nacional eligieron el Corredor Oeste y avenida Las Tipas para concentrarse y defender el nombre actual de la mencionada calle, que se extiende desde el Puente San Vicente (Sur) hasta la Rotonda de Palmares (Norte). El Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, el PTP y la CCC se manifestaron allí.

También estuvieron presentes la diputada nacional del Frente de Todos, Marisa Uceda, y los legisladores provinciales del peronismo, Helio Perviú y Cecilia Juri.

Cabe mencionar que el acto principal del peronismo será esta tarde en el Salón Báltico de Guaymallén. También habrá una manifestación en San Rafael para la militancia del sur provincial: será en la sede del gremio de empleados municipales de ese departamento.

La resistencia al cambio de nombre

El proyecto de Costarelli obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el pasado 5 de octubre, sólo con los votos del oficialismo y ante fuertes críticas del peronismo. Por eso este lunes los movimientos sociales salieron a la calle para enfrentar la iniciativa. Fueron un centenar de manifestantes aproximadamente, los que se acercaron con banderas bajo el lema “de acá Perón no se va”.

“Nosotros estamos aquí en Godoy Cruz, exigiendo que no le cambien el nombre a la Avenida General Perón. Porque entendemos que la proscripción se debe dejar a un lado. Ya han pasado muchísimos años. El General Perón ha sido un ícono de la política argentina y ha sido quien ha dado los derechos a los trabajadores y trabajadoras. Eso no se puede seguir proscribiendo, ni ocultando”, dijo el referente del Movimiento Evita, Lautaro Cruciani.

Por su parte, desde el PTP, Nicolás Guillén aportó: “Primero, que no se quiera borrar de la historia argentina, los hechos más importantes. Marciano Cantero debería tener el nombre del aeropuerto, por ejemplo. Que lo tiene actualmente un gobernador de facto, que intervino la provincia y fue repudiado por aquel Mendozazo. Nos parece que ese sería un mejor lugar para Marciano Cantero”.

Y agregó: “Los movimientos populares creemos que hay muchas cosas positivas en distintos gobiernos. A los radicales, por ejemplo, les reconocemos el juicio a las Juntas Militares. Y al peronismo le reconocemos la soberanía política y económica, y la justicia social. Eso entendemos que es un piso de derechos que nadie se puede atrever a borrar de la historia”.

Los movimientos sociales se manifestaron en Godoy Cruz. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Hoy nos manifestamos reivindicando la salida a la calle de cientos de miles de trabajadores del 17 de octubre del 45. Entendemos que los movimientos sociales hoy tenemos mucho para decir en cuanto a eso. A la lealtad, a salir de la calle y construir desde allí las políticas públicas”, añadió el dirigente de Somos Barrios de Pie, Sebastián González.

“Por eso hoy reivindicamos no solo la gesta del 17, sino también toda la historia. Las obras de los gobiernos del General Perón y Evita. Todos los derechos que conseguimos”, sostuvo.

Y afirmó que “desde el 2001 en adelante, nuestra lucha es por el trabajo y la dignidad de las personas en todos los sentidos. Los planes sociales son un paliativo exclusivamente. Nadie puede pensar que una persona o una familia vive con 20 mil pesos. El que entiende eso tiene una visión sesgada de la realidad. Nosotros planteamos que la salida es colectiva y con trabajo. Por eso estamos en la calle bancando los derechos y las reivindicaciones de los sectores populares y la economía popular”.

Uceda apuntó contra Costarelli

La diputada nacional dijo que “los movimientos sociales son pieza fundamental dentro del peronismo y del Frente de Todos” y por eso accedió a acompañarlos en esta manifestación.

Sobre el polémico proyecto del radicalismo, la legisladora comentó que “tiene que ver con unas conductas o hábitos antidemocráticos que últimamente se están replicando en algunos sectores, fundamentalmente en el partido oficialista que gobierna Mendoza y puntualmente en el municipio de Godoy Cruz”.

“Intentar suprimir al otro en su carácter de representación o en la historia, la verdad que no son conductas de partidos democráticos. Más en un momento en dónde se han puesto en crisis las instituciones. Creo que desde el atentado contra la vicepresidenta (Cristina Kirchner) lo que nos tenemos que replantear es como estamos valorando y generando con nuestros hábitos cotidianos el respeto a la democracia”, afirmó.

Y directamente apuntó contra el legislador que impulsa la iniciativa: “Al diputado Costarelli le diría que se encargue de legislar para que los mendocinos y las mendocinas tengan empleo de calidad, y no con conductas que rozan lo antidemocrático”.

Su mirada del peronismo en Mendoza

Uceda también habló sobre la actualidad del peronismo en la provincia y como se preparan de cara a la campaña electoral. “El peronismo de Mendoza tiene el desafío de volverse una alternativa para el electorado. Nosotros estamos convencidos que tenemos la capacidad suficiente para demostrarle a la provincia que el proyecto político que representamos es el que hizo crecer a Mendoza. El peronismo ha gobernado en muchas instancias y ha sido el que mayor obra pública e inversión en educación y salud ha tenido”, dijo entusiasmada.

En ese sentido, manifestó que se debe “pensar que Mendoza queremos todos” y enumeró: “Una Mendoza que hace 8 años no crece en empleo privado. Una Mendoza que prácticamente no tiene obra pública, si no está financiada por el gobierno nacional. Una Mendoza, dónde su representación política es escasa. Una Mendoza que no ha crecido en la región, como si han crecido las provincias que nos rodean. Y una Mendoza que cada vez es menos productiva e inclusiva. Nosotros queremos cambiar esa historia y estamos convencidos que tenemos la capacidad de hacerlo”.