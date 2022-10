Marciano Cantero quedó en medio de la grieta política en la Legislatura

Poco duró la paz en el recinto luego del debate por la reforma en el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. A poco de darle media sanción casi por unanimidad en la Cámara de Diputados, un proyecto radical agitó las aguas.

Se trata de un proyecto de ley cuya autoría es del diputado Diego Costarelli, jefe del Interbloque Cambia Mendoza. A poco de exponerlo, llovieron críticas del peronismo que rechazó de cuajo la iniciativa. Si bien Costarelli pretendía contar un amplio apoyo, fue sometido a votación y con las voluntades oficialistas obtuvo la media sanción.

Diputado Diego Costarelli. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

“El presente proyecto de ley tiene por objeto el cambio de nombre de la calle ‘Presidente Juan D. Perón’ por el nombre de ‘Avenida Urbana del Oeste, Marciano Cantero’ en sentido homenaje a Horacio Eduardo Cantero Hernández, más conocido como Marciano Cantero, que falleció a sus 62 años el pasado 8 de septiembre de este año”, expresa el texto que finalmente salió aprobado sin el apoyo del PJ.

La traza se encuentra en el Distrito Presidente Sarmiento del Departamento de Godoy Cruz y se desarrolla en el límite oeste de la zona urbana de Godoy Cruz, entre la Rotonda de Palmares (límite sur del Departamento) y el Puente San Vicente, sobre el canal Frías (límite norte del Departamento).

Durante la exposición en el recinto, Costarelli sostuvo que “lejos de tener una intencionalidad política con este proyecto lo que yo busco son dos cosas: darle orden al nombre de las calles, y sobre todo homenajear con esto a uno de los principales íconos de la cultura mendocina y a uno de los grandes embajadores de la cultura mendocina recientemente fallecido como Marciano Cantero”.

El diputado aclaró que con la iniciativa se autoriza al municipio de Godoy Cruz “para que cambie el nombre de la traza, que comprende 6,5 kilómetros. Autorizamos al municipio a que cambie el nombre y proponemos el nombre de Marciano Cantero”. Y también afirmó su pretensión de “que sea acompañado por la totalidad de los miembros”.

Las duras críticas del PJ

Germán Gómez, el presidente del bloque del Frente de Todos, salió con los tapones de punta y dijo que “este es un proyecto que lo único que tiene es intencionalidad política. Me parece desacertado el proyecto y el criterio”.

“Además de no existir una consulta con los vecinos, se avanza nuevamente en lo que hace un rato decíamos, que era muy bueno el hecho de considerar a las minorías y qué piensa el otro, aunque no tenga los números”, expresó el sanrafaelino.

En sus argumentos, hizo una descripción de las obras que había hecho el ex presidente Juan Domingo Perón y expresó que “conjugar” a esta figura política con “uno de los artistas más importantes de América Latina” como es Marciano Cantero “no tiene sentido”.

El diputado Germán Gómez, del PJ, cuestionó en duros términos el proyecto de Costarelli.

Insistiendo en la intencionalidad política, Gómez afirmó que lo que se busca es “abrir una grieta innecesaria que genera resquemores, malos tratos a futuras leyes. Ustedes tienen los números, alguna vez seremos gobierno. Es lamentable que se impulse este proyecto”.

“Hay tantos lugares públicos para homenajear a este artista, justo...Esta es la intención del oficialismo, ¿y no hay intencionalidad política? Hay un desconocimiento de la historia y es grave. Vamos a rechazar contundentemente este proyecto, que no colabora en nada. Estos temas no ayudan al dialogo sano”, cerró el diputado peronista.

Al final, se puso a consideración y terminó aprobado con la mayoría oficialista: 26 votos a favor y 17 en contra, con cuatro ausencias.