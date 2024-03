Monseñor García Cuerva le pidió a los jóvenes que no vayan del país: “Somos más que los narcos, más que los corruptos”

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cureva, le pidió a los jóvenes que no se vayan del país y que hagan lo posible para construir la Argentina que desean. “No dejen de soñar. Soñar con ser felices. Soñar con elegir la profesión o el trabajo que quieras. Y le pido a todos que soñemos con una Argentina mejor”.

El pedido del religioso se dio durante una homilía pronunciada en una misa en la Catedral metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires con motivo del inicio del ciclo lectivo 2024.

“Seguro escuchamos a gente decir ‘este país es una porquería, un desastre, no salimos más, me quiero ir’. Y algunos con lo único que sueñan es en irse del país. No muchachos, la Argentina somos nosotros”, aseguró. “Si todos los que queremos una Argentina buena, justa, solidaria, nos ponemos las pilas, somos más”, sumó.

El prelado agregó que “Somos más que los narcos. Somos más que los corruptos. Somos más que los egoístas que piensan solamente en su bolsillo. Somos muchos los que queremos una Argentina mejor”.

“Yo siempre digo que Jesús, cuando nacimos, nos encendió una llamita en el corazón. Bueno, esa llamita no se puede apagar nunca, que es la llama de la alegría, la llama de la esperanza, es la llama de las ganas de vivir. No se apaguen. Así como les dije, no pierdan el entusiasmo y la garra, les digo no se apaguen”, les pidió a los estudiantes.

A modo de ejemplo de su alocución explicó que “Cuando la estoy pasando mal, me tengo que acercar a la gente que me quiere y me da buenos consejos, aunque a veces te diga lo que no quiero escuchar. Porque si te dejan hacer cualquier cosa es porque no te quieren y les da lo mismo que estés o que no estés. Acérquense siempre a aquellas personas que los van a querer iluminar”.

Por último, le pidió a los chicos que “no dejen de soñar” y que se “pongan las pilas con el estudio”. “Cuanto más estudien y más se preparen, seguramente mucho más después van a poder hacer por nuestro país”.