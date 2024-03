Milei y Villarruel se mostraron juntos en el acto por el atentado a la Embajada de Israel

Javier Milei y Victoria Villarruel participaron este lunes del acto a 32 años del atentado a la embajada de Israel. Se trata del primer evento oficial que comparten los funcionarios tras el rechazo del DNU 70/2023 en el Senado.

En el acto también participaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los Ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Defensa, Luis Petri; de Interior, Guillermo Francos, y de Capital Humano, Sandra Pettovello y el vocero presidencial Manuel Adorni.

Según informó Clarín, la fecha del aniversario fue el pasado domingo 17 de marzo, pero la organización decidió pasar el acto para este lunes 18. Como es tradición, una sirena sonará a las 14.50, hora del ataque.

El 17 de marzo de 1992, la Yihad Islámica, brazo armado de la organización terrorista Hezbollah, estrelló una camioneta Ford F-100 contra el edificio de la Embajada.

La explosión destruyó la sede diplomática, la parroquia Madre Admirable, un hogar de ancianos, una escuela, parte de los edificios y casas de alrededor. Hubo 29 muertos y unos 200 heridos.

Milei reconoció diferencias con Villarruel

El presidente Javier Milei aseguró ayer por la noche que no están “peleados” con su vice, Victoria Villarruel, aunque reconoció que tienen “diferencias”.

En los últimos días, circuló el rumor de que el mandatario estaba distanciado de su compañera en la Presidencia luego de que esta convocara a sesionar en el Senado para tratar el DNU, que finalmente fue rechazado.

También fue relacionado con la vicepresidenta un comunicado del sector afín a la Presidencia en el que se hablaba contra “agendas propias”. “No estamos peleados. El video que hizo Victoria, después de lo que fue la votación, quedó claro”, dijo en LN+.

“Tenemos una excelente relación”, aseguro Milei, quien admitió que “no pensamos exactamente igual”, aunque consideró que “nuestras diferencias son imperceptibles para la gente”.

“Nosotros tenemos una excelente relación. Yo no me metí en opinar sobre si correspondía o no. Ese es el trabajo de ella. Habrá hecho la evaluación de costo o beneficio”, agregó.