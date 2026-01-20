Milei sumó a su agenda en Davos la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

El presidente Javier Milei agregó una nueva actividad a la agenda que desarrollará en Suiza, donde viajó para participar del Foro Económico Mundial de Davos , y asistirá a la ceremonia de firma del Consejo de la Paz , una iniciativa impulsada por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump con el objetivo de promover la pacificación en la Franja de Gaza.

El drama de los vecinos evacuados en Comodoro Rivadavia por deslizamiento del cerro Hermitte: el reclamo a Milei

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario participará el próximo jueves de la formalización de este consejo, que busca generar un ámbito de diálogo y cooperación internacional en favor de la paz en Medio Oriente.

La delegación presidencial que acompaña a Milei está integrada por los ministro s Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El vuelo presidencial partió el lunes a las 21, con arribo previsto para este martes a las 15.30. La agenda comenzó con un encuentro con el emprendedor británico Maurice Ostro, titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.

Para el miércoles 21 de enero, el jefe de Estado tiene programado un breve saludo a las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro. Luego participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, una reunión de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings, orientada a fomentar nuevas alianzas y fortalecer el vínculo entre la Argentina y el sector privado internacional.

Más tarde, a las 11.30, Milei mantendrá un encuentro con ejecutivos de bancos globales y, a las 15.30, se reunirá con el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la antesala de su disertación en el foro, donde tomará la palabra luego del discurso de Trump, con quien se espera un cruce informal, aunque no hay una audiencia oficial solicitada.

El jueves, antes de sus declaraciones a la prensa, el presidente iniciará la jornada a las 10.30 con la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz. Posteriormente, brindará una serie de entrevistas a medios internacionales, entre ellas a la agencia Bloomberg y a la revista The Economist, ante su editora en jefe, Zanny Minton Beddoes.

A las 18 (14 en la Argentina), el vuelo especial que transporta al mandatario y la comitiva emprenderá el regreso al país, con arribo previsto para el viernes 23 de enero a las 6.