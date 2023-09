Milei le respondió al presidente de la Corte Suprema que rechazó la dolarización: “Que explique por qué robar está bien”

El candidato a Presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, le respondió este viernes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, quien rechazó su plan para dolarizar la economía al señalar que “si elimina el peso, es inconstitucional”

Al encabezar un encuentro en Parque Norte, donde repasó su programa económico ante empresarios y dirigentes gremiales, el diputado nacional libertario reiteró que la emisión monetaria del Banco Central de la República Argentina es una “falsificación, es una estafa”.

“Eso (la emisión) el Estado lo puede hacer básicamente porque hay algo que se llama curso forzoso y ese curso forzoso se ampara en el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Es decir, es un robo, es violencia, entonces lo primero que tendrían que explicarme, por ejemplo, el señor Rosatti, por qué para él robar está bien. Para mí y para los argentinos de bien robar está mal”, enfatizó Milei.

Horacio Rosatti y Javier Mileiweb

Seguido, remarcó que “la locura no es no tener Banco Central, si no tenerlo” y apuntó: “Tenemos indicadores sociales peores que en 2001. El desequilibrio del Central están en niveles similares a 1989 en la antesala de la hiperinflacion. Están todos los elementos dados para que tengamos la peor crisis”.

Además, sin mencionarlo, apuntó también con el economista Carlos Melconian que integra las filas de Juntos por el Cambio y que también cuestionó su propuesta de dolarización. “La dolarización es factible, más allá de que algún flojito de papeles diga que ‘faltan los fideos’”, le dijo Milei al elegido por su rival Patricia Bullrich para eventualmente asumir al frente del Ministerio de Economía.

Qué dijo Rosatti sobre el proyecto de dolarización

Rosatti ratificó la semana pasada sus advertencias en torno a la eventual dolarización de la economía que promueve Milei. “Si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional”, afirmó, en diálogo con el diario El País de España.

“Hay que tener una moneda que se emita en la Argentina. No es posible regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla”, señaló.

A su vez, el magistrado sostuvo que en torno a la dolarización “se ha planteado un debate maniqueo, al estilo argentino”, en el cual parece que es como un “todo o nada”.

El exministro de Justicia, durante la gestión de Néstor Kirchner, recordó que la Reforma Constitucional de 1994 impuso al Congreso “defender el valor de la moneda” e insistió en que Argentina debe tener una unidad monetaria.

“Tenemos que tener una moneda. Esto no significa que no pueda haber otras, pero una moneda propia hay que tener. Si la estrategia es vincularla a otra y hacer una moneda flotante, tenemos que tener una canasta de monedas. Eso ya es una decisión política. En las decisiones políticas, la Justicia no podría intervenir. Sí podría intervenir si dicen ‘acá no hay moneda’”, subrayó.

Seguí leyendo