Milei contra Villarruel por cobrar “dos chirolas”: “No está en línea y cometió errores no forzados”

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar este miércoles a la vicepresidenta Victoria Villarruel y aseguró que ella incurrió en actitudes y declaraciones “que no están en línea” con el Gobierno nacional y lo votado en 2023. Las calificó como “errores no forzados”.

“No está en línea con lo que los argentinos quieren. Me parece que la última definición sobre el tema de la remuneración (”cobro dos chirolas”) fue muy desafortunada porque el 95% de los argentinos tiene ingresos inferiores”, declaró el mandatario en diálogo con el periodista Luis Majul por El Observador.

“Decir que ganar cerca de 4 millones de pesos es ganar chirolas es estar desconectado de la realidad”, aseguró Milei, quien al ser consultado sobre si su compañera de fórmula está definitivamente afuera del Gobierno nacional, respondió que esa definición tiene un condicionante de interés personal y no colectivo: “Está en lo que sea su intención de proyecto político... Lo importante es que uno pueda seguir trabajando y que (lo que se propone) eso salga, porque eso es lo que requiere el país”.

Para el jefe de Estado, “lo que tiene que privar es que nuestro jefe, que son los argentinos, principalmente los argentinos de bien, demandan una tarea. Y desde el Poder Ejecutivo nosotros estamos empujando esa agenda con mucho fuerza y mucha resistencia del statu quo”.

“La motosierra de Villarruel no sería como la que la Argentina demanda”, añadió el Presidente durante la entrevista.

Por otra parte, Milei destacó las “políticas de austeridad” impulsadas por su gobierno y afirmó que “la popularidad de la gestión hoy está cercana al 60%”, igual que su “imagen”.

“(Federico) Sturzenegger mete 3 o 4 reformas por día, es una cosa maravillosa. Están copiando su modelo en Japón e Italia. Elon Musk quiere hacer algo parecido”, señaló.

Milei tiene “en la mira” quitar las retenciones al campo

“Si a mí me suben los ingresos, bajo impuestos. Si el aumento es transitorio no porque no puedo bajar impuestos, pero si es permanente sí bajo impuestos”, dijo Milei sobre una eventual quita de las retenciones al sector del campo.

“Nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal durante un año recesivo. Imagínese si empezamos a expandir... No tenga duda de que en cuanto tenga posibilidades bajo impuestos. Las retenciones las tengo en la mira y también el impuesto a los créditos y débitos bancarios”, aseguró el Presidente.

