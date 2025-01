Contundente respuesta de Milei a Villarruel tras las quejas por su sueldo: “Está desconectada de la realidad”

Javier Milei volvió a lanzar duras críticas contra Victoria Villarruel, y el enfrentamiento entre ambos miembros del binomio presidencial parece intensificarse cada vez más.

En esta ocasión, el enfrentamiento surgió a raíz de la controversia sobre el congelamiento de las dietas de los senadores, una medida que la Vicepresidenta terminó decretando. Sin embargo, poco después, en sus redes sociales, la presidenta del Senado expresó su descontento por su propio salario. “En breve me pagan dos chirolas”, expresó.

Al ser preguntado sobre la declaración de la vicepresidenta, el presidente expresó su desacuerdo con sus declaraciones. “Desde mi punto de vista es una declaración extremadamente desafortunada”.

“El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso”, aseguró el mandatario y reafirmó: “Es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y del esfuerzo que hicieron”.

“Miren en el INDEC los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía ronda los $400.000. En el 25% que está mejor gana entre $500.000 y 7,5 millones. Y en promedio, el decil más alto gana $1.400.000″, siguió.

“Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, el senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política. Es una frase muy muy desafortunada”, afirmó Milei en diálogo con Radio Mitre.

Asimismo, el Presidente sostuvo que “es una pena que haya dicho algo así. Su sueldo depende del Ejecutivo, con lo cual, cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no”.