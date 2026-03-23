Caso $Libra: el proyecto de monedas con la cara de Milei que quedó frenado tras el escándalo cripto

Una serie de mensajes de WhatsApp incorporados al expediente del caso $Libra expuso el detrás de escena de un proyecto para lanzar monedas de oro y plata con la imagen del presidente Javier Milei . Se trataría de una iniciativa que finalmente quedó en suspenso tras tensiones internas y el impacto del escándalo.

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Los intercambios fueron hallados por peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en el celular del lobista Mauricio Novelli , quien integraba un grupo denominado “Proj. Argentina” .

Según detalló Infobae, del grupo también participaban Iván Canales Vandewijngaerden , director ejecutivo de la consultora ICV Advisors, y Gregor Beck , quien se presenta en su LinkedIn como board member tanto del Bank von Roll de Suiza como de Degussa Goldhandel , una de las distribuidoras de oro y plata más importantes de Europa.

Las conversaciones, a las que accedió la Justicia, permiten reconstruir el desarrollo del proyecto y se complementan con reuniones en Casa Rosada con Karina Milei entre abril y noviembre de 2024.

El grupo ya tenía definido el concepto: una moneda con el rostro de Milei, su cabello fusionado con la melena de un león y el lema “¡Viva la libertad carajo!” , con un sol en el reverso. En los chats se discutían aspectos técnicos y comerciales. Beck insistía: “ Yo sigo insistiendo que debe ser moneda, validada por el banco central . Al contrario la venta sería muy menor por tema de impuestos en muchos mercados grandes como Alemania, EEUU etc!!!”.

También advertía sobre la complejidad del proyecto: “Hablamos de mucha plata y además debemos hacer un hedging entre la compra y la distribución! No son temas triviales… Lo peor será anunciar algo y después fracasar en la ejecución!”.

Reuniones y avance del proyecto

El 5 de abril de 2024, Novelli, Canales y Beck ingresaron a Casa Rosada para reunirse con Karina Milei. También participó el empresario August von Finck. Meses después, el 1 de noviembre, Novelli volvió a reunirse con funcionarios para avanzar con la propuesta. En paralelo, ya contaban con un documento “confidencial” de ICV Advisors destinado a potenciales inversores y compradores internacionales.

El presidente Javier Milei protagonizó un escándalo al promocionar $LIBRA, señalada por estafas Mensajes filtrados exponen gestiones para acuñar monedas de oro con la imagen de Milei. Web

Incluso se había realizado una prueba de producción en Alemania con estándares “World Class”. El 10 de noviembre, Novelli asistió a la Quinta de Olivos, donde también estaban Demian Reidel, Diego Spagnuolo, Alejandro Rozitchner, Claudio Zuchovicki y Juan Carlos de Pablo.

Desde allí, envió un mensaje clave al grupo: “Yo hoy me junto. Al parecer hay varios detractores dentro del equipo, mucha gente que está empujando para que no salga. ‘J’ sí quiere que salga… hoy justamente me voy a reunir literalmente con todos”.

Y agregó: “Él quiere, pero se lo tienen que habilitar”.

Cifras y proyecciones

Los chats detallan el negocio: Canales proyectaba vender unas 5.000 monedas de oro y 20.000 de plata. Para una emisión inicial, estimaba: “El precio de la de ORO 1 Onz me da US$3.150 y la de Plata 1 Onz me da US$50. Ambas más IVA”.

También explicaba el reparto: “El análisis considera 5% de Beneficencia… En el caso de NOS y Ellos, quedan US231K para cada parte”. Como alternativa, evaluaban un plan de merchandising con la imagen presidencial.

La primera prueba de producción de la moneda, fechada en 2024 El diseño de la moneda de oro que se hizo en 2023, apenas asumió Milei. Infobae

El freno definitivo

Pese al avance, el proyecto se estancó. El 16 de noviembre, uno de los mensajes lo dejó claro: “Como sabemos el proyecto queda stand by x ahora. En Febrero retomamos”.

Finalmente, la iniciativa nunca se concretó. Las resistencias internas y el contexto posterior al escándalo de $Libra terminaron por frenar un negocio que buscaba posicionarse en el mercado internacional. Hoy, los chats forman parte de la investigación judicial en curso.