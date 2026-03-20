Alberto Fernández arremetió contra Adorni: "Fue muy cruel juzgando a los demás y ahora tiene un problema".

En una entrevista con Splendid AM990, el ex presidente Alberto Fernández criticó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni . El exmandatario señaló que el funcionario fue "muy cruel" al juzgar a los demás y que pregonó "tanto" la moral que “cualquier desliz se vuelve en su contra”.

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“El problema de Adorni es que pregonó tanto la moralidad que cualquier desliz se vuelve en su contra. Fue muy cruel juzgando a los demás ”, disparó Fernández, en referencia al estilo confrontativo del exvocero.

“El PROBLEMA de @MADORNI es que pregonó tanto la MORALIDAD que cualquier DESLIZ se VUELVE en su CONTRA” Alberto Fernández ( @alferdez ), expresidente de la Nación, en #LavecchiaMañana con @ferlavecchia . https://t.co/sRBGQgJQTJ pic.twitter.com/NJp6lLpi9F

Sobre el viaje de Adorni a Uruguay, expresó: “Me da lo mismo si lo alquiló o se lo pagaron, judicialmente es igual. Ahora le aparece una casa en un country que nunca declaró. Para alguien que pregona y juzga tanto al otro, está en un problema”.

Asimismo, ironizó sobre el reciente viaje de Adorni a los Estados Unidos : "Pobre, se fue a deslomar a Estados Unidos". Luego dijo que "fue un viaje vergonzoso" y defendió su propia gestión alsesgurar que "ningún familiar se subió al avión" presidencial: "El argumento de que el costo marginal es cero es una estupidez".

Embed "Cuando el presidente dice: 'el costo marginal es cero' es real porque sale igual con la mujer de Adorni o no"



Alberto Fernández dijo "no cambia" el viaje de la esposa del funcionario, aunque sostuvo: "El problema es que el lleva a la mujer es el que levanta el dedo acusador". pic.twitter.com/GUssUnG5sQ — Corta (@somoscorta) March 20, 2026

Además, aprovechó el espacio para referirse a sus propias complicaciones en la justicia: "Levantan el dedo acusador y apuntan a todos. Yo estoy procesado porque los seguros del Estado los tiene que asegurar el Estado. El caso $Libra es un caso de proporciones enormes, no es un caso menor".

Embed "El caso $LIBRA es un ESCÁNDALO de PROPORCIONES. Veo una PASIVIDAD en la JUSTICIA que me IMPRESIONA"



Alberto Fernández (@alferdez), expresidente de la Nación, en #LavecchiaMañana con @ferlavecchia. https://t.co/lUdddxOB15 pic.twitter.com/MUp5eSYoZI — Splendid AM 990 (@splendidam990) March 20, 2026

"Cuando Macri tomó una deuda de 57 mil millones, yo lo denuncie porque no siguió los pasos debidos para una deuda de tal magnitud", aseveró y añadió: "Acá la disyuntiva es si nos gobierna un representante del pueblo o las corporaciones. Hoy nos gobierna un representante de las corporaciones".