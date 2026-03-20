Alberto Fernández arremetió contra Adorni: "Fue muy cruel juzgando a los demás y ahora tiene un problema".

En una entrevista con Splendid AM990, el ex presidente Alberto Fernández criticó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El exmandatario señaló que el funcionario fue "muy cruel" al juzgar a los demás y que pregonó "tanto" la moral que “cualquier desliz se vuelve en su contra”.
“El problema de Adorni es que pregonó tanto la moralidad que cualquier desliz se vuelve en su contra. Fue muy cruel juzgando a los demás”, disparó Fernández, en referencia al estilo confrontativo del exvocero.
Sobre el viaje de Adorni a Uruguay, expresó: “Me da lo mismo si lo alquiló o se lo pagaron, judicialmente es igual. Ahora le aparece una casa en un country que nunca declaró. Para alguien que pregona y juzga tanto al otro, está en un problema”.
Asimismo, ironizó sobre el reciente viaje de Adorni a los Estados Unidos: "Pobre, se fue a deslomar a Estados Unidos". Luego dijo que "fue un viaje vergonzoso" y defendió su propia gestión alsesgurar que "ningún familiar se subió al avión" presidencial: "El argumento de que el costo marginal es cero es una estupidez".
Además, aprovechó el espacio para referirse a sus propias complicaciones en la justicia: "Levantan el dedo acusador y apuntan a todos. Yo estoy procesado porque los seguros del Estado los tiene que asegurar el Estado. El caso $Libra es un caso de proporciones enormes, no es un caso menor".
"Cuando Macri tomó una deuda de 57 mil millones, yo lo denuncie porque no siguió los pasos debidos para una deuda de tal magnitud", aseveró y añadió: "Acá la disyuntiva es si nos gobierna un representante del pueblo o las corporaciones. Hoy nos gobierna un representante de las corporaciones".