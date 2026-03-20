20 de marzo de 2026 - 14:20

Alberto Fernández arremetió contra Adorni: "Fue muy cruel juzgando a los demás y ahora tiene un problema"

El expresidente criticó la supuesta falta de coherencia moral del Jefe de Gabinete tras las polémicas por su viaje a Estados Unidos y señaló que en su gestión "ningún familiar se subió al avión" presidencial.

Alberto Fernández arremetió contra Adorni: Fue muy cruel juzgando a los demás y ahora tiene un problema.

Alberto Fernández arremetió contra Adorni: "Fue muy cruel juzgando a los demás y ahora tiene un problema".

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En una entrevista con Splendid AM990, el ex presidente Alberto Fernández criticó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El exmandatario señaló que el funcionario fue "muy cruel" al juzgar a los demás y que pregonó "tanto" la moral que “cualquier desliz se vuelve en su contra”.

Leé además

Alfredo Cornejo en una de las reuniones por Mendoza en Argentina Week en Estados Unidos.

Mendoza en "Argentina Week": destacan un balance "muy positivo" y aseguran que el caso Adorni no afectó "nada"

Por Martín Fernández Russo
Marcela Pagano acusó a Manuel Adorni de no declarar una casa en un country.

La diputada Marcela Pagano señaló que Manuel Adorni no declaró una casa en un country

Por Redacción Política

“El problema de Adorni es que pregonó tanto la moralidad que cualquier desliz se vuelve en su contra. Fue muy cruel juzgando a los demás”, disparó Fernández, en referencia al estilo confrontativo del exvocero.

Sobre el viaje de Adorni a Uruguay, expresó: “Me da lo mismo si lo alquiló o se lo pagaron, judicialmente es igual. Ahora le aparece una casa en un country que nunca declaró. Para alguien que pregona y juzga tanto al otro, está en un problema”.

Asimismo, ironizó sobre el reciente viaje de Adorni a los Estados Unidos: "Pobre, se fue a deslomar a Estados Unidos". Luego dijo que "fue un viaje vergonzoso" y defendió su propia gestión alsesgurar que "ningún familiar se subió al avión" presidencial: "El argumento de que el costo marginal es cero es una estupidez".

Embed

Además, aprovechó el espacio para referirse a sus propias complicaciones en la justicia: "Levantan el dedo acusador y apuntan a todos. Yo estoy procesado porque los seguros del Estado los tiene que asegurar el Estado. El caso $Libra es un caso de proporciones enormes, no es un caso menor".

Embed

"Cuando Macri tomó una deuda de 57 mil millones, yo lo denuncie porque no siguió los pasos debidos para una deuda de tal magnitud", aseveró y añadió: "Acá la disyuntiva es si nos gobierna un representante del pueblo o las corporaciones. Hoy nos gobierna un representante de las corporaciones".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Más deslomado: el video de Adorni en un jet privado rumbo a Punta del Este con un periodista de la TV Pública

Detectan que una productora con contratos estatales pagó el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este

Por Redacción Política
Manuel Adorni fue denunciado penalmente por Marcela Pagano

Denuncian a Manuel Adorni por contratos millonarias y posible conflicto de interés en Tecnópolis

Por Redacción Política
Antes de viajar a Hungría, Milei participó del Foro Económico del NOA en Tucumán.

Milei criticó a la oposición y reivindicó su modelo económico: "La inflación en la Argentina se va a terminar"

Alberto Fernández opinó sobre la foto de Messi con Trump y lo comparó con Maradona.

Alberto Fernández opinó sobre la foto de Messi con Trump y lo comparó con Maradona