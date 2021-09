Milei cerró campaña con un guiño de Eduardo Bolsonaro

El excéntrico economista Javier Milei y precandidato a diputado por “Libertad Avanza” cerró campaña en el anfiteatro de Parque Lezama en Buenos Aires.

Junto a su compañera de lista, Victoria Villaruel, pidió que lo acompañen “como hacen siempre con la definición del liberalismo de Alberto Benegas Lynch hijo: El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad”.

“Jamás voy a crear nuevos impuestos, jamás voy a ir en contra de la propiedad privada, jamás perseguiré a nadie. Pero sí lucharé para bajar los impuestos y el gasto público. Vamos a impulsar proyectos con fuerte base moral, nunca vamos a avalar el robo del Banco Central, vamos a destruirlo y eliminar para siempre el impuesto inflacionario”, dijo en el discurso de cierre.

Durante el evento, el economista apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández pero también fue contra la administración de Mauricio Macri.

“¿Por qué carajo no los están parando? ¿Por qué no pararon la ley de teletrabajo, la ley de góndolas, la ley de alquileres y esta cuarentena que cercenó nuestra libertad? Ellos impulsaron algunas de ellas, son parte de la casta, son liberticidas. Si estamos a siete bancas de Venezuela, acá estamos los liberales para no dejarlos pasar”, dijo fiel a su estilo.

El guiño de Bolsonaro

Horas antes del cierre en Parque Lezama, Milei tuvo una videollamada con el hijo del presidente de Brasil Jair Bolsonaro.

Tras esa comunicación, el legislador brasileño Eduardo Bolsonaro twitteo: “No sólo nos encanta dejar a los zurdos locos, sino que nos une la libertad! Me encantaría visitarlo en Argentina. #TiemblenZurdos”.

Amigos de @laderechadiario hablaron de @JMilei, economista argentino que empecé a seguir y a ver sus videos.



Hoy hice una videollamada con él. No solo nos encanta dejar a los zurdos locos sino que nos une la libertad!



Me encantaria visitarlo en Argentina.



#TiemblenZurdos pic.twitter.com/CvTJyX406A — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 5, 2021

A través de la misma red social, el economista respondió: “Estimado Eduardo, hagamos una reunión en CABA que nos pare de frente al Grupo Puebla, sus socios y las tibias palomas funcionales al avance de la izquierda”.