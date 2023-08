Milei analiza viajar a los Estados Unidos para disipar dudas sobre su plan dolarizador

Antes de las elecciones nacionales del 22 de octubre, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, contempla en su agenda de actividades y de campaña un viaje a los Estados Unidos. Desde el entorno del economista no hubo confirmación sobre la fecha en que podría concretarse ni respecto a qué colaboradores lo acompañarían.

Milei quedó en el foco de los analistas políticos y económicos estadounidenses después de que en las PASO liderara la opción preferencial, con un 30 por ciento, unos 7,1 millones de votos, postergando a Juntos por el Cambio (28%) y a Unión por la Patria (27%). Lo que meses atrás era apenas una especulación, se volvió una posibilidad concreta que La Libertad Avanza se imponga en octubre.

Según trascendió, Milei terminó de cerrar la idea de viajar a los Estados después de exponer sus ideas y plan de gobierno en la jornada sobre el país que organizó la semana pasada el Council of the Americas junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. “Si ganan plata significa que ayudan al prójimo, aquellos a los que les va bien son benefactores sociales, ustedes tienen que poner de pie a la Argentina, yo me comprometo a sacarles el Estado de encima”, les prometió aquella vez Milei a los empresarios reunidos en el Hotel Alvear.

Además de los apuntes económicos expuestos en el Council, Milei ubicó a los Estados Unidos al tope de una eventual agenda como presidente argentino, de ahí su disposición a aceitar relaciones con políticos ligados a Washington y economistas vinculados a Wall Street. “El alineamiento de geopolítica es con Estados Unidos e Israel, no se debe negociar con comunistas, pero eso no significa que el sector privado no pueda comerciar con quien se le dé la gana”, afirmó el candidato libertario, justo el día en que el gobierno nacional celebraba el ingreso de Argentina a los BRICS.

En los Estados Unidos hay puntual interés por escuchar con más precisión los alcances del “plan dolarizador” de Milei, acaso su principal bandera de la campaña en las PASO. Al ímpetu inicial con que fue presentada la idea, el candidato aclaró después que la dolarización demandaría “un proceso de entre nueve meses hasta dos años”.

Sergio Massa, que también expuso ante el Council, toreó a Milei por su proyecto dolarizador. “Si vamos a romper el Mercosur y la relación con China tenemos que saber que vamos romper nuestros dos mercados más importantes y vamos a dolarizar sin nuestra dos fuentes más importantes de dólares. No hay dólares del Fondo, de exportaciones, de dónde van a salir los dólares de la dolarización? ¿De verdad alguien cree que hay fondos de riesgo que firmaron contratos de confidencialidad con un candidato para garantizar la dolarización? Les pido por favor a ustedes que son gente seria que por lo menos raspen un poquito cuando escuchan estas cosas”, chicaneó el candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía.

Con todo, Massa le hizo un reconocimiento a Milei en el contacto que el candidato de LLA mantuvo con el Fondo Monetario Internacional. “Hubo algunos con una posición mucho más colaborativa. Y otros con el planteo de que no había que darle nada a la Argentina y que el Gobierno tenía que pagar todos los costos y que no importaba lo que pasaba con la gente”, dijo Massa.

Diana Mondino, la economista que Milei promete designar como canciller de su eventual gobierno, podría acompañar al candidato en su incursión a los Estados Unidos. Milei cuenta en su entorno con un grupo de economistas, algunos más activos que otros. El banquero Juan Nápoli, por ejemplo, es candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Roque Fernández y Carlos Rodríguez, dos ex funcionarios nacionales de las presidencias de Carlos Menem, también colaboran en la propuesta económica de Milei. Darío Epstein, Director de Research for Traders, y Ramiro Marra, candidato a Jefe de gobierno porteño y director de la fintech Bull Market, aparecen como otras voces difusoras de las propuestas económicas de Milei.

Seguí leyendo