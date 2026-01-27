Mercedes Rus celebró la inclusión del debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en el Congreso

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , celebró la incorporación del tratamiento de la Ley Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias que se realizarán en febrero en el Congreso de la Nación , una decisión que busca reactivar el debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad a 13 años .

La inclusión fue oficializada por el Gobierno nacional durante la madrugada del martes, en el marco de una agenda legislativa que comenzará a discutirse a partir del próximo lunes y que tiene a la política de seguridad como uno de sus ejes centrales.

Rus sostuvo que la discusión debe darse “con responsabilidad” y remarcó la necesidad de actualizar el sistema penal a los cambios normativos vigentes. En ese sentido, señaló que el Código Civil y Comercial ya reconoce, en su artículo 25, una nueva categoría jurídica a partir de los 13 años .

“El sistema penal no puede seguir desfasado de la realidad jurídica actual”, afirmó la ministra, al tiempo que recordó que en marzo de 2024 presentó ante la Nación un proyecto integral de reforma penal , junto al gobernador Alfredo Cornejo y el procurador general Alejandro Gullé .

La iniciativa impulsada desde Mendoza no se limita a la cuestión de la edad de imputabilidad. Entre otros puntos, contempla el agravamiento de penas para el robo de luminarias y medidores , delitos que afectan servicios públicos esenciales, y la tipificación de la portación de elementos aptos para delinquir .

El proyecto también propone reforzar el combate contra el circuito ilegal de armas, mediante el agravamiento de las penas por portación y tenencia ilegal. “Cada arma ilegal en la calle es una amenaza concreta para los mendocinos”, expresó Rus.

Además, incluye medidas vinculadas a la seguridad vial, con mayores inhabilitaciones para quienes causen muertes al conducir bajo los efectos del alcohol, y la incorporación de nuevas figuras penales relacionadas con los ciberdelitos y la suplantación de identidad.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus; el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Foto: Gobierno de Mendoza. La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus; el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Foto: Gobierno de Mendoza.

Apoyos nacionales

La ministra aclaró que la baja de la edad de imputabilidad no debe analizarse de manera aislada y subrayó la necesidad de avanzar en esquemas de contención y sistemas alternativos de penas, según la gravedad de los delitos cometidos por menores.

En el plano nacional, el diputado mendocino Luis Petri (La Libertad Avanza) respaldó públicamente la iniciativa y confirmó que el presidente Javier Milei impulsará su tratamiento en el recinto durante las sesiones extraordinarias.

La propuesta oficial apunta a reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, retomando el texto original del proyecto que ya había obtenido dictamen de mayoría en mayo de 2025, tras un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO.

En ese contexto, la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich volvió a reclamar la sanción de la ley y la baja de la edad de imputabilidad. “La edad no puede ser una excusa”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X, en el que cuestionó que “menores que cometen los peores delitos salen impunes”.

El debate volvió a cobrar fuerza luego de una serie de hechos de inseguridad protagonizados por menores, entre ellos los homicidios de Gustavo Javier Pairó en José C. Paz y Jeremías Monzón en Santa Fe, casos que reavivaron la discusión pública sobre el régimen penal juvenil.