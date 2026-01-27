27 de enero de 2026 - 07:44

El Gobierno incluyó el proyecto de baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Lo hizo a través del Boletín Oficial en horas de la madrugada. El oficialismo y sus aliados intentarán bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este martes a la madrugada, el Gobierno nacional oficializó la inclusión de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil dentro del temario de sesiones extraordinarias que comenzarán el próximo lunes en el Congreso, junto con otras iniciativas clave para la gestión de Javier Milei, como la Reforma Laboral, las modificaciones a la Ley de Glaciares y el acuerdo Unión Europea–Mercosur.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmando así el anuncio realizado tras la reunión de la mesa política en Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2015784784317043176&partner=&hide_thread=false

Baja de la edad de imputabilidad

Con este movimiento, el oficialismo buscará reimpulsar la reforma del Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, retomando el texto original del proyecto. La iniciativa ya había logrado dictamen de mayoría en mayo de 2025 tras un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO, pero en ese momento se había consensuado fijar la edad en 14 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2014700557353505151&partner=&hide_thread=false

Ahora, el Gobierno decidió volver a la propuesta inicial luego de una serie de hechos de inseguridad protagonizados por menores, entre ellos el homicidio de Gustavo Javier Pairó en José C. Paz y el brutal crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, casos que reavivaron el debate público sobre la responsabilidad penal juvenil.

Jeremías Monzón

En ese contexto, la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich volvió a reclamar la sanción de la ley y la baja de la edad de imputabilidad. “La edad no puede ser una excusa”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X, en el que cuestionó que “menores que cometen los peores delitos salen impunes”.

Bullrich hizo referencia al caso de Monzón, un adolescente asesinado con más de 20 puñaladas a fines de diciembre en Santa Fe. Según la investigación, en el hecho habrían participado jóvenes de entre 14 y 15 años que no son imputables bajo la legislación vigente. “Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, sostuvo la senadora.

