Ley ómnibus en Diputados: Mercedes Llano consultó por la privatización de IMPSA y criticó a Cornejo

Mercedes Llano, la diputada mendocina de La Libertad Avanza, durante el debate sobre el proyecto de ley denominado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, remitido al Congreso por el ejecutivo nacional, preguntó a Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro de la Nación, sobre la eventual inclusión de IMPSA en el paquete de empresas a privatizar mencionadas en el cuerpo del proyecto. Además, en el transcurso de la discusión, aprovechó la oportunidad para criticar a Alfredo Cornejo.

El representante del ejecutivo no tuvo una respuesta a su pregunta y le sugirió dirigirse al secretario de Energía, Eduardo Chirillo. Los funcionarios designados por el presidente Milei comparecerán ante el plenario que nuclea las tres comisiones (Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales) que tratarán este mega proyecto propuesto por el economista libertario.

No fue el único tema que abordó. Además, hizo referencia a la provincia de Mendoza. Fue en el momento en que solicitó que la Oficina Anticorrupción esté dirigida por alguien que no haya ocupado cargos políticos y que no esté afiliado a un partido político durante un período que no especificó. “Esto lo impulsamos en Mendoza ante un proceso de concentración del poder político y un avance del gobierno sobre la división de poderes”, expresó la diputada de LLA.

La otra interrogante que planteó se centró en la posible implementación de una reforma que contemplara la reinstalación del sistema de “alta dirección pública”. Su propósito es que los líderes de los organismos estatales fueran profesionales altamente calificados, ya que, según su perspectiva, esto generaría un efecto de cascada de mérito hacia los niveles inferiores de la burocracia.

Sustentó su posición en el modelo chileno: “En Chile han puesto el foco en la profesionalización de las cúpulas para generar un efecto derrame de mérito hacia los estamentos inferiores”.

De acuerdo con la diputada de Milei, esta medida podría resolver dos problemas fundamentales en Argentina: “Por un lado, el clientelismo, y por el otro, la patrimonialización de la administración pública”. En relación con este tema, la legisladora afirmó que estos dos “problemas” están estrechamente vinculados al bajo crecimiento económico de los países.

Esta afirmación se respalda en estudios científicos que no especificó pero que, según “Mechi” Llano, respaldan su posición. Cabe destacar que Llano tiene experiencia académica en gestión del Estado y, además de su rol legislativo desde 2019 en la legislatura provincial, también es profesora de Administración de Recursos Humanos en la Universidad Nacional de Cuyo.

En este contexto, la diputada aprovechó para dar algunos datos sobre el supuesto crecimiento de la “profesionalización de la política”, señalando que, entre 2003 y 2021, el personal estatal nacional de carrera pasó de 882 a 3.122 cargos. También alertó sobre una “burocracia estatal paralela” que experimentó un aumento de “15.000 a 66.000 contratados”.

En relación con estas preocupaciones, consultó si el gobierno de Milei tiene la intención de unificar la diversidad de escalafones administrativos existentes, destacando que actualmente hay más de 60 en el ámbito estatal nacional.

Aunque sus inquietudes no fueron resueltas, fueron registradas por Barra, quien dirigía el debate en el plenario.

Por qué IMPSA no está en el proyecto de Milei

Empresa metalúrgica IMPSA que tendrá una capitalización por parte de la nación y otra de la provincia.

Tal como contó Los Andes, Impsa no dejó de ser una Sociedad Anónima, y por lo tanto no necesita estar dentro del conjunto de empresas que Milei pretende pasar a manos de un privado.

Hace poco más de dos años la Nación ingresó como accionista mayoritaria en la empresa (u$s15 millones) y Mendoza, retuvo un 21,2% de las mismas para salvar a la empresa en quiebra (u$s5 millones), pero en junio se anunció que se vendería dicho porcentaje.

Así, pese a la intervención estatal, se trata de un modelo en el que no se convirtió a la empresa en una Sociedad del Estado, sino que esta continuó siendo una S.A, y es a lo que apuntaría el DNU de Javier Milei, para otras compañías. Por ello, no es necesario que IMPSA entre dentro del proyecto de ley para que pueda ser privatizada.