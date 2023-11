Mercedes Llano: “Con Milei la educación va a seguir siendo gratuita”

Mercedes Llano debutará como diputada nacional. Es del Partido Demócrata, pero la alianza con Javier Milei la catapultó desde la Legislatura provincial al Congreso nacional. En efecto, de acuerdo con el resultado de octubre, La Libertad Avanza consiguió tres de las cinco bancas en juego.

En entrevista con Los Andes, Mechi Llano habla del balotaje y reafirma que las prioridades del nuevo gobierno serán el combate a la inflación y la reducción de impuestos. Aclara que la educación seguirá siendo gratuita y apuesta a que existan acuerdos entre Milei y el oficialismo provincial, a pesar de que cree que hay “una gran distancia” entre uno y otro.

-¿Qué balance hace del resultado electoral tan exitoso que obtuvo La Libertad Avanza en el balotaje?

-La sociedad ampliamente decidió ponerle punto final al populismo y respaldar las ideas de la libertad. Decidió votar masivamente por un cambio y también decidió modificar las prácticas políticas, cambiar por nuevas formas de hacer política con liderazgos completamente diferenciados. Objetó en la esencia las prácticas populistas de concentración del poder, de clientelismo, de utilización de los fondos públicos, de manipulación de la opinión pública a costa de pauta oficial. Estas campañas asentadas en el miedo y en la difamación. Había un liderazgo que la ciudadanía percibía como manipulador y cínico, en la cabeza de Sergio Massa. Apostó en cambio por una persona con valentía que decidió inyectarle contenido a la actividad política, en un marco en el que había prevalecido la banalización. Javier Milei logró inyectar el contenido y estimular el espíritu crítico en la ciudadanía, así que para mí ha sido un triunfo de la ciudadanía, un despertar ciudadano.

-¿Cuál cree que fue para los mendocinos la razón prioritaria por la que votó masivamente a Milei?

-Mi percepción es que estamos en una provincia que ha sido cuna de la libertad, tenemos enraizadas en nuestra cultura política las ideas liberales y autonomistas. En ese marco la ciudadanía decidió dar una vuelta de página en la historia. Esa necesidad de cambio se conjuga con el surgimiento de un líder con estas características tan especiales y que es percibido como una persona con la valentía y la convicción para instrumentar reformas estructurales.

La diputada, con Javier Milei.

-¿Pero no fue la economía, básicamente, lo que primó en el voto mendocino? Digo, la necesidad de un modelo económico diferente.

-Argentina se ha empobrecido. Está estancada la economía y los niveles de corrupción son endémicos. Entonces sí, claramente le puso punto final al populismo y los resultados de este modelo corrupto y corruptor.

-¿Cómo se transforman estas premisas de los mendocinos en una agenda para el Congreso?

-Los mendocinos en un setenta por ciento han acompañado este proyecto liberal que consta de una serie de etapas de reforma, empezando por el recorte de los privilegios de la política y los gastos políticos, comenzando por toda una reforma del Estado que va a conllevar una reestructura ministerial de secretarías de todo el segmento de cargos políticos, un achicamiento. También con una política de ajuste muy considerable de los gastos y que genere la posibilidad de reducir la carga impositiva en conjunto. Un cambio de visión de un Estado omnipresente a un Estado que se repliegue a proveer las funciones mínimas para permitir que la actividad privada y el mercado desarrollen y potencien la economía. Los mendocinos aspiran a que el Estado los deje trabajar. En lo personal voy a trabajar justamente en esas reformas que buscan reducir el Estado y bajar la carga impositiva, desregular y profesionalizar la administración pública para que esté al servicio del ciudadano y no al servicio de la política. Milei ha sido muy claro en ese punto, ha dicho que va a erradicar este uso del Estado como un botín político.

-¿Va a acompañar las medidas que plantee Milei o hay aportes propios?

-Queremos comenzar con una propuesta de modificación del Coirco (ndR: Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, ente que frenó Portezuelo del Viento) a los efectos de que La Pampa deje de obstruir nuestras iniciativas. Estamos revisando con un equipo la institucionalidad para ver de qué manera las decisiones dejan de estar atadas al arbitrio de La Pampa. También tenemos aportes concretos en temas de transparencia, de reducción del gasto político y de reforma del sistema de empleo público, que son aquellos temas para los que me he formado y en lo que he trabajado acá como legisladora. Somos un partido provincial que siempre ha defendido los intereses de Mendoza, así que acompañamos en esta postura de erradicar las transferencias discrecionales. Nuestra provincia siempre se ha visto rezagada en materia de coparticipación, así que entiendo que estas medidas en el largo plazo van a terminar introduciendo justicia en el sistema de reparto.

-La coparticipación federal está en agenda?

-No estamos de acuerdo con el sistema de coparticipación. Incluso no se ha aprobado la ley que debe establecer criterios objetivos de distribución como mandaba la Constitución de 1994. Pero dentro de ese sistema y dado que proliferan las transferencias discrecionales, creo que hay que avanzar en su supresión. Por supuesto, en el marco de los consensos fiscales, va a estar puesta en discusión el tema de la reducción impositiva, que siempre habrá que hacerla en el marco de acuerdo con otras fuerzas políticas.

-Tienen un modelo ideal para la coparticipación?

-El modelo ideal es volver al anterior sistema, al de la Constitución de 1853. Que haya impuestos asignados a cada instancia gubernamental. El gran problema es que requiere de una reforma constitucional. En el mientras tanto, los cambios tendrán que definirse en el marco de los consensos fiscales. Recordemos que Macri introdujo un consenso que preveía una reducción impositiva gradual. Ahora la disminución va a ser drástica. Milei va a impulsar reformas de shock, no gradualistas.

-Usted se opuso en campaña al cierre o privatización del Conicet, en contra de lo que proponía Milei ¿Qué margen hay para para plantear esas diferencias en el oficialismo nuevo?

-Yo provengo de un partido en el que siempre se les ha dado absoluta libertad a los legisladores. Nunca no hemos manejado con un sistema de disciplina partidaria férrea. Estimo que se trata de un espacio liberal y que se van a manejar en los mismos términos. Absolutamente nadie me objetó mi posición, que era fundada. Yo en parte comparto con Milei algunas apreciaciones. Comparto su visión en relación a que la investigación tiene que orientarse al desarrollo y que hay que replantear el tamaño del Conicet. También tienen que introducirse sistemas de evaluación del desempeño. Yo fui becaria y nunca me evaluaron. Hay otro aspecto fundamental: no hay inserción laboral posterior en las universidades porque están partidizadas. Todo aquel capital humano de altísima calidad y que en muchos casos es apartidario queda afuera del sistema educativo.

Mercedes Llano, la candidata a diputado nacional de MIlei en Mendoza

-¿Sabe quiénes fueron los responsables de las agresivas pintadas que aparecieron en la facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo en el fin de la campaña?

-No y espero que la Justicia lo esclarezca. Nosotros lo repudiamos enérgicamente porque nos basamos en el principio de la no violencia, así que está muy lejos de nuestras prácticas. Creemos que es contrario absolutamente a la democracia, pero nosotros sufrimos pintadas en la sede de nuestro partido ante la venida de Javier Milei y prácticamente no se solidarizaron los otros espacios. Puede haber sido un inadaptado que haya generado ese hecho de agresión o bien, en un marco de una campaña del miedo, pueden provenir también del massismo. En primer lugar porque las hicieron al otro día de presentar una denuncia penal por las violaciones al Código Electoral durante la visita de Massa a Mendoza. Además, nosotros estamos consultando porque vemos que hay muchas similitudes entre la caligrafía de la pintada de la Universidad y de nuestro comité, así que podría tratarse de las mismas agrupaciones.

-¿O sea que usted descarta que pueda haber sido algún sector libertario?

-Eso no lo puedo saber y no lo puedo descartar, pero tampoco puedo descartar lo otro por el contexto en el que se da.

-Son cosas propias de la campaña que van quedando en abstracto, no, quién sabe si se investigarán.

-Lo que yo digo es que el abuso que ha hecho el massismo con los recursos públicos, la manipulación a través de los medios públicos, todo el tejido clientelar y la amenaza de fraude hacían que la ciudadanía más que nadie no reclamara actuar ante la Justicia. Eso reciente la democracia porque sucede no solo en el orden nacional, sino sobre todo en el orden local. Cada vez hay un populismo más arraigado o caudillismos más afiliados que generan esquemas hegemónicos que recienten la democracia, porque inclinan la balanza de la competencia electoral a favor del oficialismo de turno, que utiliza irregularmente todo tipo de recursos del Estado para ganar las elecciones y así se obtienen resultados con mayorías que son aplastantes y no dan lugar a la alternancia.

-¿Qué pensó cuando surgió el comunicado de la UNCuyo de defensa de la educación pública y contra los “vouchers” de Milei?

-La reforma educativa que propone Milei es de tercera generación. La educación le corresponde principalmente a las provincias. Lo que ha planteado en su programa es una reforma experimental para que después, una vez que se vea si funciona, se extrapole en el marco de acuerdos con los gobernadores. Para Milei la educación no deja de ser pública, lo que se modifica nada más es si se trata de gestión estatal o privada. Lo único que introducen los vouchers es una nueva forma de gestionar el financiamiento de la educación. En lugar de financiarse la oferta se financia la demanda y se le da la libertad a la familia para que elija a qué escuela enviará a su hijo. Eso tiene un impacto positivo en términos de mejora de la calidad educativa. Hoy lo que no se puede poner en cuestión es que la calidad educativa ha sufrido una erosión muy significativa y que hay que impulsar medidas orientadas a mejorarla. También hay otras de evaluación educativa que se inscriben dentro de una visión liberal. Pero ningún caso la educación de ser pública. Siempre tiene un costo, pero digámoslo en términos simples, nunca deja de ser gratuita. Lo de los vouchers es una reforma de acá a muy largo plazo y siempre bajo el consentimiento de las provincias. Lo primero que va a hacer Javier es combatir la inflación. El foco va a estar puesto ahí y en la lucha contra la inseguridad que ha sido otro de los estándartes este.

-Usted ha sido muy crítica de Cornejo y de la gestión provincial ¿Cómo imagina su relación con Milei?

-Milei va a dejar de lado todo el componente arbitrario que ha caracterizado el vínculo entre las provincias y la Nación. Un Estado nacional macrocefálico con gobiernos populistas que castigaban a sus detractores y premiaban con fondos públicos discrecionales a sus seguidores. Nos orientamos a un esquema de relaciones institucionales y seguramente se lleguen a acuerdos con referentes que han apostado a otra alternativa de cambio, teniendo en cuenta que en sus discursos y en su programa han defendido las ideas liberales.

-¿Cornejo está en sintonía con esas ideas?

-Él fue neutral, pero discursivamente, una vez que se produjeron los resultados, se ha inclinado a favor de las ideas liberales. Teniendo en cuenta esas premisas y esas posturas, yo entiendo que se va se va a poder trabajar en alcanzar acuerdos con Juntos por el Cambio.

-No parece tan convencida.

-A nivel de ideas republicanas, creo que en la práctica hay una gran distancia, porque acá en el orden provincial no se ha reflejado la independencia del Poder Judicial y de los órganos de contralor. Ahí nos separa una gran distancia. También nos separa una distancia, pero sobre todo con el gobernador Suárez, en cuanto a las políticas intervencionistas que han impulsado durante su gestión en términos de estatización de Impsa, de creación de todo un esquema de empresas públicas. Mantiene esa intervención del Estado que para nosotros atrasa. De hecho, en el próximo presupuesto, la inversión en empresas públicas va a aumentar 800 por ciento. Nos distancian sus medidas antirrepublicanas, su intervencionismo y yo le agrego el uso irregular o con fines de manipulación de los fondos públicos destinados a publicidad oficial, que lo que busca es acallar las voces disonantes y generar una opinión única, un discurso hegemónico. Eso sí nos distancia un abismo. Sí, lo que tenemos en común, al menos en el plano discursivo, tiene que ver con la necesidad de equilibrar las cuentas públicas. En el orden provincial ha habido un descenso de algunos impuestos, pero la reducción no ha sido drástica, han sido todas medidas graduales. El tamaño del Estado tampoco se ha reducido en cuanto a su peso sobre el PBI. Hay un estancamiento económico. La estrategia de reforma ha sido gradualista, pero entiendo que Cornejo comprende que la Argentina necesita reformas radicales. Así se ha pronunciado la ciudadanía y creo que con Cornejo se va a poder llegar a esos consensos.

-¿Cree que pueden haber exigencias de Milei?

-Creo que ante el fuerte respaldo que van a recibir esas medidas orientadas a garantizar la independencia del Poder Judicial, a desregular o disminuir el intervencionismo, indefectiblemente va a cambiar de orientación el gobierno local. Eso espero, porque si no se modifican las prácticas antirrepublicanas, siempre estamos bajo el riesgo de caer en un caudillismo y de mantener dos planos discursivos, uno en el orden nacional y otro que desentona en el orden provincial.