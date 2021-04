Mendoza ingresa a la “promoción” para crear mil puestos de trabajo

Luego de los reclamos iniciales y tras las negociaciones de las últimas semanas, Mendoza dio un importante paso para ingresar al Régimen de Promoción de Empleo lanzado por el presidente Alberto Fernández . El gobernador Rodolfo Suarez y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, firmaron ayer el acta de intención para incluir a la provincia en el programa de beneficios ya alcanza a la Región del Norte Grande y a San Juan.

A través de esta iniciativa, las empresas industriales y agroindustriales que contraten nuevos empleados obtendrán un descuento en las contribuciones patronales de ellos. En una primera etapa apuntan a generar 1.000 nuevos puestos de trabajo genuinos en la provincia y los subsidios nacionales alcanzarán los $225 millones.

El mandatario provincial y el funcionario nacional mantuvieron una reunión virtual de la que participó también el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié . Durante ese encuentro firmaron un documento expresando el compromiso de que Mendoza acceda al plan de rebaja de aportes patronales destinado a estimular la generación de empleo genuino.

Tras la rúbrica, Suarez hizo hincapié en que la preocupación de la gente, además de la pandemia, es la generación de empleo. “Mi anhelo como Gobernador es que sigamos este camino del diálogo. Es lo que la Argentina necesita. Nos interpelamos mutuamente a seguir trabajando para dejar las grietas de lado y trabajar para la gente. Una vez más le doy gracias a todo el equipo”, señaló.

Posteriormente, Vaquié explicó que todavía resta la firma del convenio definitivo para saber cuándo comenzará a regir, pero resaltó que las condiciones serán las mismas a las que accedió San Juan. “Básicamente es un subsidio a la contratación de nuevos empleados industriales y agroindustriales, tomando como base el 31 de marzo del 2021”, manifestó.

De esta manera, cualquier incorporación de personal posterior a esa fecha estará alcanzada por el beneficio durante tres años. El financiamiento se realizará a través Aportes No Reembolsables (ANR) provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

El ministro detalló que la bonificación sobre los aportes patronales en el caso de los varones será del 70% (unos $7.100 al día de hoy) durante el primer año, del 45% en el segundo y del 20% en el tercero. En tanto, el descuento será mayor en caso de que la persona contratada sea mujer, transexual, transgénero o travesti e irá del 80% (unos $8.200), al 55% y luego al 30% en cada año.

Respecto de las actividades alcanzadas sólo estarán contempladas las industriales y agroindustriales. El Gobierno de Mendoza había pedido la incorporación del sector turístico, pero desde el Ministerio de Desarrollo Productivo respondieron que es un sector que no está bajo su órbita y que no estaba comprendida en el decreto original destinado a las 10 provincias del Norte. “Hasta ahora no lo hemos conseguido. Sostienen que es un programa para la industria y no han querido incorporar servicios en general. Pero seguiremos intentando”, remarcó Vaquié.

Asimismo, una particularidad del convenio es que el mecanismo mediante el cual Mendoza y San Juan accederán a los subsidios del Régimen de Promoción de Empleo en Mendoza y San Juan será distinto al de las otras 10 provincias.

En los distritos del Norte el descuento de los aportes patronales se realizará de forma directa, mientras que las empresas radicadas en Cuyo deberán firmar y solicitar que les reintegren el dinero.

En este sentido, el gobierno mendocino llevará adelante la tarea de juntar la información sobre los nuevos contratados y enviarla al Gobierno nacional.

“Vamos a tener que hacer una convocatoria trimestral que se lanzará en los próximos días. Las empresas van a tener que presentarse con su actividad principal y su domicilio en Mendoza. Indicar cuántos empleados tenía al 31 de marzo de 2021 y cuántos empleados incorporó y una proyección de los próximos tres meses. Nosotros tenemos que juntar toda esa información una vez por trimestre y mandársela al Gobierno nacional para que haga la transferencia”, describió el ministro de Economía y Energía.

Del conflicto a la negociación

La nueva Promoción de Empleo captó la atención de las autoridades mendocinas cuando el pasado 19 de marzo, el Presidente lo anunció para las 10 provincias del Norte (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán). Días después se conoció la noticia de que San Juan también ingresaría al programa, lo que encendió aún más las alarmas en Mendoza ante la posibilidad de ser perjudicada con una nueva “promoción industrial”.

La primera reacción del Gobierno local llegó a través de una carta del ministro Vaquié dirigida a Kulfas en donde reclamaba tener los mismos beneficios que la provincia vecina. Paralelamente Suarez dio instrucciones al Asesor de Gobierno y pidió la intervención de la Fiscalía de Estado para preparar una demanda judicial en caso de ser necesario.

“El planteo nuestro fue creciendo y a partir de eso comenzamos un trabajo con el ministro Kulfas y su equipo para intentar llegar a un acuerdo para que la provincia de Mendoza no sea perjudicada. Ha sido significativa la velocidad con la que el Gobernador reaccionó ante el problema”, subrayó Vaquié tras la firma del acta.

En medio de los enojos durante el inicio del reclamo se produjeron algunos cruces entre el oficialismo provincial y el peronismo. La senadora nacional y presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti , aseguró en ese momento que mantuvo conversaciones con el Presidente y con el ministro y llegó a anunciar por Twitter que se incluiría a Mendoza en el programa.

El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, salió a responder a la dirigente kirchnerista en esa oportunidad y le retrucó que “entendemos el apuro de la legisladora por anunciar algo, pero es mejor esperar a que esto quede plasmado en un decreto”.

Finalmente, ayer tras la firma del principio de acuerdo entre las autoridades provinciales y nacionales, Fernández Sagasti volvió a utilizar la red social para referirse al tema. “Tal como afirmé hace algunas semanas hoy Mendoza firma el convenio para generar 1000 puestos de trabajo en el sector industrial y agroindustrial, en el que el Gobierno Nacional asegura Aportes No Reembolsables por $225 millones a las empresas que realicen nuevas contrataciones”, publicó.

En tanto, hizo hincapié en que “el camino debe ser una relación virtuosa entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial”.

Nueva línea de financiamiento para pymes

Durante la firma del acta entre Suarez y Kulfas también se convino una línea de financiamiento por $400 millones exclusiva para pymes de Mendoza que realicen inversiones productivas. Accederán a una tasa bonificada de 22%, en un plazo de 5 años y por un período de gracia de 6 meses. Los créditos estarán disponibles en el Banco Nación. A partir de una tasa inicial del 24%, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) bonifica 2 puntos porcentuales.