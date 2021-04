Enrique Vaquié: “El 2020 en Mendoza fue mejor que para el promedio del país”

Encabeza un área neurálgica del Gobierno de Mendoza en medio de una de las crisis económicas más grandes de la historia global, producto de la pandemia . Entrevistado por Los Andes, el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, aseguró que gracias a la flexibilización temprana de la cuarentena, el 2020 de Mendoza fue mejor que el promedio del país. Asimismo, reconoció que el hecho de que el Estado se haga cargo de Potasio Río Colorado y de IMPSA se debe a que “el mercado no funcionó”

-¿Resiste la economía de Mendoza un cierre total de la economía como el año pasado?

-La economía de Mendoza ya tiene un impacto de los cierres vigentes. Cuando los grandes centros de consumo, como el Gran Buenos Aires o el Gran Rosario, tienen limitaciones, todas las actividades que venden en esos mercados ya tienen un impacto. El segundo impacto que tenemos es la falta de turismo . Son cierres externos y ajenos a la decisión del Gobierno de Mendoza pero que tienen un impacto en la actividad económica. Después está el impacto de la inflación alta y que, dada la política de control fiscal del Gobierno nacional , todos los beneficios que había al comienzo de la pandemia los están concentrando en el AMBA. Con lo cual, si se cerrara acá, sería muy fuerte.

-¿Cómo evalúa la experiencia de gestión durante la cuarentena estricta al comienzo de la pandemia?

-El año pasado sabíamos que con un cierre la economía iba a caer, pero lo importante es cuántos sobreviven el día después. Teníamos que intentar que cerrara la menor cantidad de empresas posible, para mantener la mayor cantidad de empleos posible en el presente y para el día siguiente. La gente ya usó muchos de sus ahorros y su capacidad de endeudamiento en la larga cuarentena anterior. En Mendoza intentamos mantener siempre el equilibrio entre salud y economía y estuvo todo mucho más abierto que el resto del país. El Gobernador intenta mantener ese equilibrio con la educación ahora.

-¿Qué perspectiva tiene para la Enrique Vaquié “El 2020 en Mendoza fue mejor que para el promedio del país” economía provincial hacia adelante?

-Las variables son infinitas. Si no hay cuarentena dura va a funcionar mejor que el año anterior, en general. Mendoza depende mucho en términos petroleros de una sola empresa que tiene problemas. Ese foco hay que ir monitoreándolo todo el tiempo porque una empresa te define todo. El turismo depende mucho en cantidad de gente de lo que pueda pasar con Argentina, pero en valor precio por cantidad depende mucho del turismo extranjero. Hoy es impredecible decir cuándo el país se abre al turismo internacional otra vez. En general, por las medidas que el Gobierno tomó y porque la cuarentena fue menos estricta, el 2020 en Mendoza fue mejor que para el promedio del país.

-¿Empeoró este año la relación con el Gobierno nacional?

-No, siempre hablamos con el Gobierno nacional en todas las áreas. Se hacen las peticiones teniendo el cuidado de no generarle más ruido o incertidumbre a la gente que ya está sufriendo lo suficiente. No nos parece bueno generar conflictos a la gente que ya vive la pandemia, la cuarentena, la inflación y la falta de empleo.

-¿Existe una discriminación del Gobierno nacional a Mendoza?

-Es distinto lo que pasó en el 2020 a lo que está pasando en el 2021. Lo que veo en tiempo presente es que el Gobierno nacional está concentrado en mantener una política fiscal lo más dura posible, ni para AMBA sacaron los ATP como el año pasado. En el 2020, el Gobierno nacional, vía la emisión monetaria, distribuyó mucho dinero para intentar mitigar los efectos de la cuarentena y en la distribución per cápita Mendoza tuvo mucho menos pesos que otros lugares, sobre todo en los programas que no eran generales. Los datos mismos del Ministerio de Economía de la Nación decían que Mendoza había sido una de las dos o tres provincias que menos habían recibido per cápita para mitigar la pandemia.

-¿Ya hay acuerdo con la Nación para ingresar al programa de promoción de empleo que le dieron al NOA y a San Juan?

-En Argentina hay un problema de empleo privado muy grave. Creo yo que en primer lugar tendría que haber una legislación nacional que fomente la contratación de nuevos empleados. Y como hemos dicho antes, si querés ir a una baja de aportes patronales podrías ir a una baja general, como ya hizo el país en algún momento. Dado que se eligió otro camino, estamos intercambiando papeles con el ministro Kulfas para acordar con el Gobierno nacional.

-¿Qué valoración hace de los altos índices de desocupación y pobreza que tiene la provincia?

-Si la Argentina tiene suerte y cumplimos con el crecimiento en el 2021 planteado por el ministro Guzmán, la economía va a estar 8% o 9% por debajo del 2017. Eso es un problema que es macroeconómico, que depende de la política nacional y que nosotros no tenemos injerencia. El tema de la inflación impacta en la pobreza directo, porque lo que está subiendo más son los precios vinculados a la canasta básica con la que se calcula la pobreza. Nosotros no tenemos los instrumentos del Gobierno nacional para hacer que la economía crezca ni hacer que la inflación sea más baja.

-Tras el aval de la Legislatura, ¿cuándo se convertirá Mendoza en accionista de IMPSA?

-Estamos a la espera de que el Gobierno nacional termine la parte que le corresponde. Mendoza ya cumplió su parte administrativa. Según lo charlado con el ministro Kulfas, piensan terminar su trámite el 6 de mayo. Él ya dictó una resolución que fijó el mecanismo por el cual se iba a hacer. El ingreso a IMPSA es conjunto entre Nación y Provincia, así que si se termina el proceso para esa fecha tardará unos diez días más la capitalización.

-¿Cómo van las gestiones para conseguir un socio inversor para Potasio Río Colorado?

-Estamos armando todo el proceso de venta, en el que ya está trabajando Emilio Guiñazú con el equipo de PRC. En unos 5 meses vamos a salir a venderlo y concluirá en una licitación. Por otro lado, abrimos la posibilidad para que aquellas empresas que quisieran firmar contratos para ir estudiando la información que tenemos, lo hicieran. Muchas de las medidas que tomamos son porque la economía ha andado mal. Que nosotros nos hagamos cargo de PRC y de Impsa es porque el mercado no funcionó. Y el daño de no hacer es mayor a lo que uno puede prever.

-¿La minería metalífera a gran escala en Mendoza es un tema cerrado?

-La gente ya opinó y no hay que estar machacando sobre lo que la gente opina. La decisión de la ciudadanía de Mendoza es que no haya minería metalífera y hay que asumirlo.

-Usted llegó al gabinete sin ser del riñón de Rodolfo Suarez, ¿cómo es hoy su relación con él?

-No lo conocía mucho y hemos armado una muy buena relación. Creo que está haciendo lo que corresponde que haga y yo trato de ayudarlo. Con los problemas que tenemos, muchas de las actividades económicas que hemos mantenido han sido por el Gobernador, pero también por la ministra de Salud, Ana Nadal, que asumió responsabilidades en momentos complejos.

-¿Le gustaría poder ocupar algún día el sillón de Gobernador?

-Yo me crié jugando al tenis y en el tenis se juega tanto por tanto. Vos no podés pensar qué va a pasar el tanto siguiente si no jugás el tanto presente. Lo único que quiero hacer es cumplir con este laburo que tengo de la mejor forma posible. Mi vida futura, tanto en el sector público como en el privado, depende de que lo haga bien.

Perfil

Edad: 56 años

Familia: casado, tiene tres hijos

Profesión: Licenciado en Economía

Trayectoria política: ministro de Hacienda de Roberto Iglesias 2000- 2003; senador provincial 2003-2007; diputado nacional 2011-2015; ministro de Economía, Infraestructura y Energía 2015-2017; vicepresidente del Banco Nación abril a octubre 2017; ministro de Economía y Energía desde diciembre de 2019.