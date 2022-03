Mendoza a punto de firmar con el Banco Nación un nuevo contrato, la renegociación de la deuda y mas crédito para obras

El Gobierno de Rodolfo Suárez acerca posiciones con el Banco Nación y así firmar un nuevo contrato de la entidad como agente financiera del Estado provincial por un plazo de 5 años. Este viernes habrá una reunión entre las partes, a propósito de la visita de la mayoría de los funcionarios principales del organismo a la Fiesta de la Vendimia, que contará con la llegada a la provincia del presidente de la entidad, Eduardo Hecker.

En el Poder Ejecutivo admitieron a Los Andes que las conversaciones están avanzadas, pero aún negocian mejores beneficios para la provincia, sobre todo en el orden de mayores prestamos o financiamientos para los próximos años, además de la refinanciación de la deuda $16.000 millones que tiene la provincia con el Nación.

En lo que sería un nuevo programa de pagos, está pactado en un plazo de 60 meses, con los primeros 12 meses de gracia. Además, un dato importante es que ya no estará regido el interés mediante la tasa UVA, sino que se pasaría a una tasa Badlar más 3%. En el oficialismo ven con buenos ojos esta estructura, aunque adelantaron que intentarán igualmente una tasa “más baja”.

En tanto, fuentes del Nación aseguraron que la gestión radical “se equivocó” años atrás al seguir negociando con una tasa en UVA regida por la inflación, y que si se hubiese regido desde un principio por la tasa Badlar, el stock de la deuda “sería de menos de $10.000 millones”.

Renegociación y mayores créditos

Los Andes dialogó con el ministro de Hacienda, Victor Fayad, quien sostuvo que intentarán llegar a acuerdos este viernes en la reunión con directivos del Nación, que será por la mañana en el hotel Diplomatic.

Si bien no está garantizada la presencia de Hecker al mitín, sí darán el presente la gerenta general, María Barros; el de Negocios, Gastón Álvarez; y el de Sector Público, Fernando Núñez. A Mendoza también vendrán por lo menos 7 de los 10 directores del Nación, quienes estarán en una cena del Banco el jueves por la noche, y se quedarán hasta el sábado al mediodía, luego del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

El Ministro expresó que lo que se está negociando es un nuevo vínculo por 5 años con el Nación como agente financiero, y que el Nación pretende incluir la posibilidad de que pueda ampliarse -con acuerdo de las partes – por 5 años más, extensión que aún no ha sido aceptada por Mendoza. Esto significa para la entidad, la administración de las alrededor de 100.000 cuentas de los empleados estatales que tiene la provincia, así como también los vínculos con los proveedores del Estado, entre otros.

Para Fayad, el acuerdo es “muy beneficioso” para el Banco Nación, y lo que buscan desde el Ejecutivo es que sea igual de positivo para Mendoza. Para eso, añadió, pretenden una cláusula en la que se aumente el financiamiento que pueda otorgar el Nación a la provincia, sobre todo para obras públicas.

Actualmente, Mendoza debe unos $16.000 millones, que serían en dólares un poco más de U$S 140 millones. “Es un monto relativamente bajo si tenemos en cuenta que la provincia ha tenido financiamientos con el Nación que han rondado los U$S 300 o U$S 400 millones”, comentó, y aseguró que la provincia vería con buenos ojos ampliar la posibilidad de financiamiento, principalmente para invertirlo en obras públicas.

En tanto, desde el Nación acotaron en principio la imposibilidad de aceptar esta condición. “No estamos en condiciones de definir un monto o un compromiso que nunca se hizo o se puso en una cláusula de estas características, porque el Nación tiene un límite con porcentajes máximos de activos que se prestan al sector público”, indicaron. No obstante, agregaron que está el compromiso y la voluntad de acordar nuevos créditos con Mendoza siempre y cuando “den en su momento los ratios y porcentajes del Nación”.

Más allá que la negociación está encaminada, a la provincia le urge tratar de cerrar rápidamente un convenio con el Banco Nación, ya que una condición que ha puesto la entidad es que la refinanciación de la deuda está atada a la firma del contrato como agente financiero. El problema es que en este mes de marzo Mendoza empezará a pagar el capital de la deuda que mantiene, lo que incrementará naturalmente los desembolsos que debe hacer.

Debemos recordar que este camino de refinanciación con el Nación es el único que puede tomar la provincia, a sabiendas que en la discusión del Presupuesto 2022 la oposición no aprobó la posibilidad de acceso al roll-over para este año, por lo que la opción que queda es la negociación directa con los acreedores.

Desde la entidad nacional, agregaron por su parte que hay prácticamente acuerdo en casi todos los detalles que se han propuesto, inclusive esos puntos importantes de la reestructuración de las acreencias, pero no está aceptado aún un lo que sería “préstamo a futuro”.

Sobre este punto agregaron además que sería una nueva cláusula que “no se ha discutido años anteriores”, por lo que ronda un escepticismo respecto a esta aprobación. Mientras tanto, la provincia sostiene que el beneficio debe ser “durante todo el vínculo”, y marcaron que si no hay garantías de más financiamiento, quedará en desventaja respecto a un acuerdo de mediano/largo plazo.

“Para nosotros el financiamiento es el punto más importante, porque sin la parte financiera, el contrato con el Banco pierde atractivo para Mendoza. El Banco se queda con la nómina de empleados, manejo de proveedores, entre otros; y nosotros queremos un financiamiento mayor”, acotó Fayad.

Por último, otro de los puntos acordados entre Mendoza y el Banco, es que pueda acceder a un adelanto para sueldos sin costo de interés. “Siempre se cobró el adelanto, más allá que se tomara más o menos dinero, pero a Catamarca no se le cobra, por lo que Mendoza hizo el pedido y fue aceptado”, marcaron desde el Nación. De esta manera, la Provincia, si firma un nuevo acuerdo, podrá pedir un porcentaje de adelantos para el pago de sueldos sin costo de interés, y se devolverá al otro mes.

Rispideces

El vínculo entre Mendoza y el Banco Nación como agente financiero lleva mucho tiempo, pero en los últimos años la relación ha sido más compleja que en otros tiempos, por varios motivos. El más importante es el cambio de color político que tuvo el Gobierno Nacional en 2019, que generó rispideces en las renegociaciones de la deuda.

El otro punto es que Mendoza, luego de varios años, no cuenta con un director en el Banco Nación, lo que dificulta, según expresaron desde el Gobierno, la relación y comunicación directa con el organismo. De hecho, en julio del año pasado se venció el contrato con el organismo, pero a falta de acuerdos, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de extender el mismo por un año más, tal como aparecía como opción en el acuerdo.

Según indicaron desde el Poder Ejecutivo, uno de los pedidos que se realizó fue el de volver a tener presencia en el directorio, pero esto ya fue descartado, ya que desde el Nación sostuvieron que los directores, que son 10, no son elegidos por el Banco, sino que los designa el Poder Ejecutivo.

La última vez que Mendoza tuvo presencia en el directorio fue con la peronista Patricia Fadel durante la gestión de Francisco Pérez; y luego el radical Enrique Vaquié, quien fue vicepresidente de la entidad en la gestión de Mauricio Macri. No obstante, renunció en octubre del 2017.

“Nos cuesta mucho llegar al directorio”, confió Fayad, y aseguró que más allá de la negativa por ahora, insistirán en tener un espacio más cercano en la mesa de decisiones del organismo. “Estamos en un cuarto intermedio hasta el viernes”, finalizó el Ministro.