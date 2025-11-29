29 de noviembre de 2025 - 12:49

Mauricio Macri arremetió contra la gestión del Chiqui Tapia: "Sumergido en la oscuridad"

La sanción sobre Juan Sebastián Verón y el plantel de Estudiantes desató una ola de críticas y polémica sobre la gestión de la AFA.

Por Redacción Política

La sanción que el Tribunal de Disciplina de la AFA impuso sobre Juan Sebastián Verón reactivó tensiones latentes dentro del fútbol argentino y abrió la puerta a cuestionamientos públicos sobre la conducción de Claudio Tapia, donde se destacaron las palabras de Mauricio Macri, quien calificó al presidente de la AFA como “producto de una decadencia”.

Las palabras de Mauricio Macri

El contexto se tensó a partir del castigo impuesto por la AFA, que profundizó diferencias internas dentro del fútbol argentino y abre un espacio de debate sobre la forma en que se gestiona la disciplina en competencias oficiales. El episodio del pasillo desnaturalizado opera como disparador dentro de un escenario ya cargado de desacuerdos acumulados.

El Tribunal de Disciplina interpreta el accionar del plantel como una falta que requiere establecer un precedente disuasivo y estructura un fallo extenso que incluye sanciones personales, colectivas y accesorias. La medida irrumpe en un momento de alta sensibilidad institucional, cuando clubes, dirigentes y ex autoridades del país discuten el rumbo general de la organización.

Las críticas a la gestión del Chiqui Tapia

Las reacciones públicas amplificaron el conflicto. Mauricio Macri intervino mediante definiciones directas sobre la conducción de Claudio Tapia y declaró: “Chiqui es producto de una decadencia”. También afirmó: “Pasaron muchas cosas, muchos accidentes desgraciados para que estemos donde estamos. Vamos en contra de lo que está haciendo el mundo entero. Las consecuencias las vamos a seguir pagando”. Luego añadió una valoración que apuntó a la situación del torneo: “Algo tan apasionante y lindo como es el fútbol, hoy está sumergido en la oscuridad”.

La sanción sobre Juan Sebastián Verón

El detalle del Tribunal organizó un esquema de seis puntos.

- La primera medida suspendió a Verón por seis meses en toda actividad vinculada al fútbol.

- La segunda aplicó dos fechas de suspensión a los jugadores que participaron del pasillo, entre ellos Muslera, Gómez, Núñez, Palacios, Farías, González Pírez, Arzamendia, Cetre, Piovi, Medina y Amondarain.

- El tercer punto determinó que la sanción se cumpliera en el siguiente torneo oficial, contabilizada sobre partidos efectivamente disputados.

- El cuarto añadió una prohibición específica al capitán Santiago Núñez, quien quedó inhabilitado para ejercer el rol durante tres meses.

- El quinto impuso al club una multa de cuatro mil v.e.

- El sexto dispuso la continuidad del expediente para evaluar responsabilidades de otros integrantes de la Comisión Directiva.

