Massa habló de las PASO, vaticinó su meta de inflación en 2023 y anunció los “Precios Justos”

El ministro de Economía, Sergio Massa, brindó el miércoles por la noche una entrevista en el canal TN, donde se refirió a las elecciones de 2023, así como a su pronóstico de inflación. Destacó el inminente aumento a los jubilados y el lanzamiento del programa “Precios Justos”, una especie de nuevo congelamiento. También aprovechó la ocasión para criticar la gestión del expresidente Mauricio Macri.

Qué va hacer Massa en las elecciones de 2023

En diálogo con los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, el funcionario se refirió a su posicionamiento sobre la eliminación de las PASO, algo presionado por el kirchnerismo duro.

“A mí me condena Google”, expresó. “Eliminar las PASO ya se planteaba en 2019 y yo coincidía”, agregó. Si bien aclaró que hoy no está en condiciones de discutir el tema, porque ya no es diputado, analizó que las internas tienen un costo de $50.000 millones. “Creo que lo que tenemos que debatir. No es cambiar las reglas de juego antes del partido. Es casi un año antes”, aclaró.

Además, insistió en descartar por el momento presentarse como candidato para algún cargo en las próximas elecciones, al tiempo que pidió que en el Frente de Todos (FDT) haya un debate público.

”Cuando empezó mi tarea en el gobierno, plante a mis compañeros del Frente Renovador que estaba afuera de la politica y lo ratifico, para el 2023 no pienso en candidaturas sino en bajar la inflación”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda en declaraciones al programa “A Dos Voces”.

El ministro dijo que había asumido un compromiso familiar, en relación a su futuro político, aunque no reveló mayores detalles.

Massa descartó postularse al BID

Por otra parte, Massa descartó que se postule como candidato para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

”Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Me gustaría que haya debate interno en el Frene de Todos y lo que hay es un debate público sobre varios temas, como la pandemia, el FMI y la recuperación de los ingresos. Debe haber una institucionalización de los debates en el Frente de Todos. La institucionalización del FDT puede ayudar a poner menos ruido. No eludo la respuesta pero me enfoco en las reservas, el orden fiscal y los temas productivos”, sostuvo.

El pronóstico de inflación

Sergio Massa remarcó que su “principal obligación para 2023 es bajar la inflación al 3% (mensual) y no pensar” en su candidatura para las elecciones.

“Nosotros elegimos contar lo que hacemos, hay que bajar y estabilizar los precios y llegar a diciembre de 2023 abajo de los tres puntos de inflación. Los problemas de la Argentina se resuelven con superávit fiscal, superávit comercial, acumular reservas y construir un procesos de desarrollo”, sostuvo.

”Hoy tenemos una caída del ingreso real y nuestro contrato electoral suponía la recuperación del ingreso. Hoy todavía, hay sectores de asalariados de bajos ingresos”, admitió Massa al referirse a la posibilidad del otorgamiento de un bono de emergencia.

Finalmente, y en respuesta a las acusaciones sobre un plan de ajuste sobre los sectores de ingresos fijos y sobre un “plan bomba”, el líder del FR respondió que “si hubiera ajuste no hubiera bono para jubilados, ni para las personas que no tiene ingresos y no hubo peor bomba en la Argentina que el acuerdo con el FMI”.

Anuncios para jubilados y los nuevos “Precios Justos”

Massa anunció que el viernes se dará a conocer el programa Precios Justos, una medida similar a la de precios congelados de meses anteriores.

El plan “representa a más de 100 empresas que nuclean al 86% del consumo masivo”. Massa explicó que en este sistema se trabaja “en acuerdo con toda la cadena de valor que van desde las empresas hasta las cadenas de supermercados y con garantía de abastecimiento”.

”Son 1.400 precios fijos y en el resto de la producción se estableció que se mantendrán los precios por 4 meses con 4% de aumentos”, señaló el ministro.

Respecto a jubilados, anticipó para este jueves que se dará a conocer la fórmula de aumento derivada de la Ley de Movilidad.

“A las 4 de la tarde vamos a brindar una conferencia con la titular de la Anses y ahí vamos contar cómo cierra la fórmula a lo largo del año, cómo queda con respecto a la inflación -veníamos con un refuerzo desde el Tesoro, dándoles un adicional para compensar- y qué vamos a hacer para seguir ayudando a los jubilados”, adelantó. Pese a la insistencia por mayores detalles, evitó dar mayor información.

Las críticas de Massa a Macri

En la entrevista, Massa aprovechó para criticar al expresidente Mauricio Macri: “Alguna vez escuché decir a un Presidente decir ‘la inflación la resuelvo en un chasquido de dedos’. Y la verdad que esto de las soluciones mágicas, del realismo mágico, de las cosas que no requieren un paso a paso, una planificación, un sacrificio, algunos lo llaman shock y otros presentaciones de grandes programas, hasta acá a los argentinos los llevó a enormes frustraciones”.