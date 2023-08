Mario Vadillo: “Hay que ajustar la caja política y con esa plata recomponer salarios”

El Partido Verde, con Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto como fórmula para la gobernación, en las PASO provinciales del 11 de junio sacó el 4.49% de los votos. Sin embargo, después del “efecto Milei”, hay ilusión de un batacazo.

Entrevistado por Los Andes, Vadillo se identifica con Milei en no pertenecer a la clase política y contesta preguntas sobre su propuesta para gobernar.

-Vivienda: ¿cómo se implementa un “leasing” de viviendas?

-Toda propuesta tiene que tener un foco anticorrupción, un foco de control. El IPV hoy está fundido y lo han fundido entre los gobiernos radicales y peronistas, llevan 20 años fundiéndolo, son 55.000 viviendas. El leasing no hace falta ser creado porque existe en el Código Civil es decir, es muy antiguo en el mundo. Es un sistema con el que se cubre la necesidad de los inquilinos. Tiene las mismas características con el bono de sueldo, garantes. Se paga todos los meses y con eso le paga a los próximos y no permite que se congelen las cuotas, que es por lo que hay cuotas de $30. El leasing ya tiene incorporada la indexación. No está destinado a un propietario individual, sino que con los fondos se genera este mercado, que son los barrios que se construyen, pero al ingresar por leasing, se asegura poder seguir haciendo casas. Y proponemos un sistema de triple impacto, por eso proponemos viviendas industrializadas modulares. Se pueden hacer muchas.

Entrevista a Mario Vadillo del Partido Verde, candidato a Gobernador de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

-Propone crear una Agencia Provincial de Viviendas, ¿cuál es la diferencia con el IPV?

-Estos sistemas colonizados en jerarquías, han generado que el IPV no logra destrabar la base que se necesita que es poner terrenos urbanizados a disposición de la gente. Si se tiene un lote, es imposible que aprueben los planos y cada municipio tiene sus cuestiones. Se necesita una agencia que legalmente consolide todo el sistema de la urbanización de terrenos y la aprobación para casas. Y con los empleados tiene que servir a cualquier función, tenemos que ser eficientes.

-Dice que si es gobernador, aumentará sueldos a docentes, médicos y policías, ¿cómo lo hará?

-Ellos son la única manera que hay de ejecutar las políticas públicas. Es decir, si se quiere tener una mejor salud, no se puede si los médicos se te están yendo porque no les pagan bien. Los docentes igual. Ya se tiene casi la mitad de los policías que había hace 10 años. Eso pasa porque se está pagando poco. Y no es aumentar, aumentar sería si se superó la canasta básica. Estamos hablando de recomponer el 50 por ciento que se perdió en 2020, ese 33 por ciento que no se pasó a los salarios, potenciado, hoy es la mitad de los salarios de trabajadores que ejecutan políticas públicas.

Entrevista a Mario Vadillo del Partido Verde, candidato a Gobernador de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿De dónde se saca el dinero?

-Lo primero es que el Estado está ahorrando porque le sacó la plata a sus propios trabajadores. La forma más rápida es rompiendo estas cajas políticas como el Mendotran, que se está llevando $50 mil millones con micros que andan vacíos. En el sistema del kilómetro recorrido se paga casi $600 por el sólo hecho de circular vacío. El mismo colectivo, que empezamos nosotros a seguir hace 15 años, gastaba 32 litros de combustible. Ahora son 42 litros y en un momento quisieron meterme 49 litros. La caja de la OSEP con los laboratorios que generan deuda y después aparecen los bonos del Gobierno. El IPV lo mismo. Se paga mucho dinero público en subsidios que no van a la gente, van a empresarios, que son lucradores.

-En educación, hay directivos que reclaman en contra de un achatamiento de la pirámide salarial, ¿cómo se resuelve eso?

-Esto es una picardía que la han inaugurado muchos gobiernos. Conviene más subir a los de abajo, quitándole a los de arriba, pero la realidad es que hoy todos están perdiendo. Lo primero es volver a que el básico sea lo esencial porque sino también se desfinancia a la OSEP. Todos estos sistemas de tener ítem o viáticos es sacar el básico y eso desfinancia a la obra social.

-¿Alcanza solamente con ajustar esas cajas políticas que menciona?

-Si se ajusta las cajas políticas te alcanza y sobra para recomponer salarios. El Mendotran es el segundo presupuesto y en OSEP se van $5 mil millones por año. Hay cajas que son muy grandes. En salud compran medicamentos que son el doble de caros que los genéricos. En estos sistemas hay enormes transferencias de dinero a grupos empresarios ¿Por qué San Luis, Rosario, Capital Federal tienen sistemas para fabricar sus propios medicamentos? Nosotros sacamos una ley para crear LAPROMEB que tenía hasta el local y la cadena para fabricar medicamentos genéricos y unirse a esta red y nunca funcionó. Y la OSEP empieza a deberle a los laboratorios tres años. Ese gerente deja tres años sin pagar y se lo permiten. De esa forma tienen encadenados los temas y les siguen comprando, aparece el Gobierno después con bonos y les pagan. Estos genéricos se fabrican en otras provincias y la red fomenta esto, y es dar más salud, pero los intereses priman.

-Con respecto a la OSEP, apunta a una libre afiliación, ¿no se desfinancia teniendo en cuenta que muchos se quejan y uno supone que se irían?

-Existe en otras jurisdicciones. Se sacó para que fueran más competitivas y eso hace que se queden los afiliados. Se van los pediatras porque les pagan poco y la OSEP tiene pocas prestaciones. La OSEP es la obra social más grande de la provincia, marca el rumbo. No se puede vivir sin la OSEP, cuando anduvo bien, levantó mucho la calidad de la salud, porque hizo que todos los otros tenían que llegar a ese nivel. Hay gente que paga todos los meses y tiene que pagar por afuera todo. Y el que se va, deja de consumir prestaciones, si se va la mitad se tiene la mitad de gastos.

-Depende, hay planta de personal y estructuras que se deben pagar igual…

-Todos los procesos son progresivos, nadie llega a hacer el caos. La libertad de elección se implementó a nivel nacional y el mismo derecho debería tenerlo un trabajador de Mendoza, sobre todo cuando los obligan a estar en una obra social mala. Eso de tenerte cautivo es lo grave, es aprovecharse de uno, usan esa caja para recursos propios.

-En seguridad propone un programa llamado “SUPERPOL”, ¿en qué se diferencia del actual funcionamiento?

-La fuerza policial debería tener mínimo una canasta básica, sino le alcanza es porque tiene otro sueldo, está cansado y no rinde. Los análisis que hemos hecho con técnicos de seguridad es que falta lo esencial, le dan un uniforme y el resto se lo tienen que pagar ellos, no proveen balas, no hay meritocracia de ascenso. Mi tarea como legislador se abocó a estudiar el presupuesto y está todo subejecutado, por eso les sobra plata. Y están denigrando áreas básicas. Los vecinos ponen cámaras, llaman a la policía y no hay gente, no hay patrulleros o no hay combustible. El problema es que estamos en lo básico, en los uniformes, los patrulleros, sistemas que no tienen batería que no andan. En otros lugares del mundo la policía tiene mucha más tecnología, que es la policía nueva. Acá hemos retrocedido.

-En lo que respecta a la lucha antigranizo apunta a fomentar a las empresas que fabrican la malla, ¿en qué consiste ese fomento?

-Hoy se gastan 1.800 millones de pesos y no hay estadísticas sobre el nivel de resultado y eficiencia. Acá hay empresas que alquilan aviones, se paga mucha plata en sueldos a pilotos y es una caja política. Lo lógico es que si hay industrias que hacen malla y generan trabajo de calidad, hay muchos trabajadores industriales. Ya hay fábricas pero si a la que está acá la promocionamos, le mejora el interés para la financiación, le doy beneficios, derivo ese dinero y logro que se desarrollen más. Es como una promoción industrial de empresas propias.

Entrevista a Mario Vadillo del Partido Verde, candidato a Gobernador de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

-Propone subir a Ministerio a la Secretaría de Ambiente y crear un Ministerio de Defensa del Consumidor, ¿no es aumentar el gasto público?

-No, es priorizar esa área, hay un Ministerio de Salud porque es importante. El Ministerio de Defensa del Consumidor es por el mismo motivo, para bajar el gasto público no hay que volar ministerios, hay que volar cajas políticas. Con los enormes problemas que tienen los usuarios Mendoza no tienen ningún tipo de soluciones. Hoy actúa online la Dirección de Defensa del Consumidor. Hay miles de estafados y terminan en un juzgado porque no se resuelven en Defensa del Consumidor. Todo el sistema administrativo de la Dirección se está pagando, lo que se hace es sentar a la directora con el gobernador para que le diga que haga algo. Es como organiza el trabajo y dónde poner su eje.

-Hay una deuda millonaria de contribuyentes al Estado por impuestos patrimoniales, ¿qué va a hacer si es gobernador?

-Proponemos la Inteligencia Artificial. Google le da a los gobiernos herramientas gratuitas para controlar determinados sistemas, que por medio del cruzamiento de datos, encuentran cuando determinados parámetros se dan en forma reiterada, que son muy difíciles a veces de ver por alguien. Con estos sistemas se puede largar la ejecución administrativa de la patente, es decir que nadie pueda pisar ese expediente y ejecutan la deuda. Sería quitarle el control al Gobierno sobre esa ejecución y así se logra que nadie pueda interferir.