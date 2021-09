Manuela Castañeira se enojó porque le preguntaron por su iPhone 12: “Con mi plata hago lo que quiero”

La precandidata a diputada por el frente Nuevo MAS en la provincia de Buenos Aires, Manuela Castañeira, se mostró molesta en televisión cuando le preguntaron por su uso del iPhone, pese a que ella pregona ideales contra el sistema capitalista.

El fuerte cruce se dio el miércoles por la noche en “Intratables” (América TV), donde la dirigente de Izquierda se peleó con Gabriel Levinas. El panelista advirtió que Castañeira usaba iPhone, uno de los teléfonos más caros, emblema de la empresa estadounidense Apple y hoy de difícil acceso para gran parte de la población.

“Sos un provocador, yo con mi salario me compro lo que se me canta”, lanzó Castañeira, notablemente enojada.

Levinas le recordó que al iPhone “lo produjo el capitalismo”. Pero la dirigente de Izquierda no se quedó callada y le respondió: “No, el trabajo humano, es una burrada, trabajo humano”.

A Manuela Castañeira le tiraron la del Iphone 12 y no le gustó.

A Manuela Castañeira le tiraron la del Iphone 12 y no le gustó.

Entonces, el periodista redobló su crítica y chicaneó a la precandidata del Nuevo MAS: “Teléfono cubano comprate”. Esta frase indignó todavía más a Manuela Castañeira, quien agregó: “Me compro el que se me canta con mi salario. Y te cuento una cosa, ese es el problema de los capitalistas que piensan que ‘producieron’ (sic) todo”.

“Hablamos del sistema y vos querés hablar de lo que tengo puesto y lo que uso. Es una berretada. ¿Sabés cuál es el error? Esto lo hizo el trabajo humano, lo mismo que el inodoro y el papel higiénico que usé esta mañana y espero que vos también uses. ¿Qué querés, que no lo use? Es una burrada”, manifestó la precandidata.

VAMOS CON MANUELA CASTAÑEIRA, ESTE 12 DE SEPTIEMBRE LA IZQUIERDA SE RENUEVA



Nuevo trap anticapitalista de les pibis 🙌🏽

Vamos con toda esta fuerza, alegría y buena onda en esta campaña que crece y se planta junto a lxs trabajadores, la juventud, las mujeres y las personas LGBT

Levinas retrucó que “es una burrada” que ella defienda “todos sistemas que fracasaron en el mundo”, y Castañeira le devolvió que “el trabajo humano hace tecnología, hace ropa, hace computadoras. ¿Aristóteles inventó el capitalismo? Pero por favor. Qué bajo nivel, vuelva a estudiar, qué bajo nivel”.

El cruce en el programa de Alejandro Fantino se hizo viral en las redes sociales, donde cuestionaron a Castañeira tanto por las palabras usadas (”producieron”) como por su discurso (”con mi salario hago lo que quiero”) contrario a las ideas de Lenin.

Una defensora del socialismo como @ManuelaC22 dijo una frase q nunca podria repetir un cubano en La Havana e inconscientemente se declaró a favor del capitalismo al decir "con mi salario me compro lo q quiero". Q bajo nivel intelectual de esta candidata. Tristisimo