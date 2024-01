Manifestantes marchan al Congreso en el primer paro de la CGT contra Milei

A 45 días de la asunción del presidente Javier Milei, organizaciones gremiales y sociales enroladas en la las dos CTA y la Unidad Piquetera (UP) marchaban esta mañana hacia Plaza Congreso de la Ciudad de Buenos Aires sobre avenida de Mayo y se concentraban a lo largo de la avenida Rivadavia -entre la calle Paraná y la avenida Callao-, con cortes parciales para el tránsito vehicular, en el marco del paro y movilización convocado por la CGT.

Columnas de manifestantes pertenecientes a las dos CTA, a la Unidad Piquetera (UP), la UTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Evita, entre otras, se ubicaron a lo largo de la avenida Rivadavia, dejando solo un carril para el tránsito y ante la atenta vigilia de un cordón de efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad.

Ante la presencia de los manifestantes, personal de Tránsito de la Ciudad desviaba a colectivos, taxis y conductores particulares hacia las avenidas Corrientes y Belgrano.

Trabajadores y militantes de las organizaciones sindicales nucleadas en la CGT y las dos CTA y de los movimientos sociales pertenecientes a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se concentraron desde las 9 en la Plaza de los Dos Congresos, como parte de una primera avanzada organizativa de lo que será la movilización de esta tarde contra el proyecto de ley de “Bases” y el DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei.

Con banderas y bombos, en un clima festivo y de tranquilidad, los trabajadores se fueron acomodando frente al histórico edificio del Congreso nacional, instalando pasacalles con los nombres de sus organizaciones sindicales y algunos globos aerostáticos.

Afiliados al Sindicato de Camioneros, de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), junto a militantes del Movimiento Popular (MP) La Dignidad; del Movimiento Evita y de la organización Liberación Popular, fueron los primeros en arribar al lugar.

También se hicieron presentes con pasacalles trabajadores de otras entidades gremiales de La Rioja, Córdoba, Jujuy y provincia de Buenos Aires, entre otros.

Los manifestantes -entre los que se encuentra también grupos del MST y del Partido Obrero (PO)- fueron acomodándose alrededor de un gran escenario montado de espaldas al Congreso y mirando hacia la histórica Plaza de Mayo, donde además se había instalado desde temprano un potente equipo de sonido con dos gigantes pantallas led.

Por su parte, el Gobierno nacional montó un amplio operativo de seguridad para la movilización sindical de hoy y ubicó camiones hidrantes, carros de asalto, camionetas con efectivos y motos en la esquina de las avenidas Callao y Corrientes; avenidas Belgrano y Entre Ríos y en la esquina de la avenida Rivadavia y Ayacucho, entre otros lugares.

“MAFIOSOS DEFENDIENDO SUS PRIVILEGIOS”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, utilizó su cuenta de la red social X para manifestar su posición en contra del paro. “No hay paro que nos detenga. Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei”, escribió la funcionaria en la mañana.

EL PAÍS NO PARA



Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, también se expresó en contra de la medida de fuerza. “El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”, publicó Mondino.

El paro no tiene justificación.



Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto.



Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando.



En tanto, el ministro de Defensa, Luis Petri, escribió en X: “A 44 días del Gobierno de @JMilei, los mismos sindicalistas que estuvieron callados durante 4 años organizan un paro para defender sus privilegios. Que sepan que no hay paro que pueda frenar la ola de cambio de los argentinos que nació en la última elección y que lleva adelante nuestro Presidente. Hoy, en el Ministerio de Defensa, se trabaja con normalidad”.

