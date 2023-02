“Malestar” y “dudas” en el PJ por la cesión de tierras a mapuches

La cesión por parte del Gobierno nacional de más de 21.000 hectáreas de terreno en el sur mendocino a comunidades mapuches sigue provocando reacciones políticas, incluso en el peronismo mendocino.

El que primero reaccionó contra las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) fue el intendente de San Rafael, Emir Félix. “El planteo hecho genera inseguridad jurídica, pública y civil”, se plantó el jefe comunal.

Pero no fue el único. Lucas Ilardo, jefe del bloque de senadores del PJ y referente de La Cámpora, no ocultó su “malestar” por la decisión del Gobierno nacional. En entrevista con Agenda Los Andes, y consultado respecto de si el PJ está estudiando o analizando el tema, Ilardo afirmó: “Me causó malestar que no se convocara al intendente, a los Intendentes, tanto al de Malargüe como al de San Rafael, creo debieron haber estado involucrados”. afirmó.

“Que nos enteramos por los diarios no, no nos gusta a ninguno”, sentenció el legislador provincial. Y aseguró: “Estamos involucrados en el tema investigando y por supuesto que si vemos alguna irregularidad, vamos a trabajar para que eso intente corregirse. Y si no, acompañaremos la estrategia legal que establezca la Provincia”.

“Hay dudas, sobre todo es un poco llamativo la cantidad de hectáreas que se han entregado”, reconoció también el senador del PJ. En efecto, en San Rafael las decisiones de INAI involucran 222 kilómetros cuadrados de extensión. Tal como reveló este diario, quedan dentro de los mapas de terrenos cuya ocupación indígena ha quedado legalizada, nada menos que 61 pozos correspondientes a concesionarios de la industria petrolera.

Ilardo comentó cuál fue la reacción peronista. “Lo primero que hicimos fue comunicarnos con los intendentes, con el intendente Emir Félix”, afirmó y aseguró que la senadora nacional del PJ Anabel Fernández Sagasti y su equipo “se han puesto a trabajar en la investigación de si se han cumplido los requisitos que se necesitan”.

Igual que con El Azufre

El PJ mendocino y particularmente Ilardo, fueron muy críticos con el Gobierno provincial por la asignación de 12.600 hectáreas en Malargüe para el desarrollo del centro de esquí El Azufre. Y ahora, con la cesión de terrenos a las comunidades mapuches, que involucran casi el doble de terreno, prometen comportarse igual.

“Nosotros fuimos muy críticos de la manera en cómo se hizo El Azufre. Así que, de la misma manera en que lo hicimos en ese momento, que no tuvo tanto tanta repercusión como como ha tenido este caso, vamos a hacerlo con esto”, prometió Ilardo.

Eso sí, el PJ también salpica al Gobierno y critica posturas políticas. “La Provincia aparentemente ha estado involucrada a través de ATM, brindando información”, suelta el senador. Y cuestiona severamente a los principales rivales del justicialismo. “En principio tampoco nos parece hacer la demagogia que ha hecho Alfredo Cornejo o el gobernador Suárez”, sostuvo, y acusó ambos de “instalar una grieta sin estudiar, sin analizar, simplemente con un Twitter para generar malestar, enojo en la sociedad” para “obtener un rédito político”.

Suárez se jactó en los últimos días de la pretensión mapuche. “Hay que dejar en claro que primero la provincia tiene que tener intervención en cómo se reconocen a estos pueblos originarios, porque en Mendoza no hubo nunca mapuches. Aquellos que se autoperciben mapuches tendrían que haber buscado otra comunidad originaria para hacerlo”, lanzó.

Ante apreciaciones de este tenor, Ilardo reaccionó. “Nos puede gustar o no, o puede estar bien hecho”. sostuvo, e hizo referencia a la reforma constitucional de 1994. “Ayer leía una historiadora del diario la Nación que hablaba de la autodeterminación y de que estaba establecido en la Constitución entonces, bueno, por más que nos puedan gustar o no, evidentemente tenemos que analizarlo con seriedad”, afirmó.