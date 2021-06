Macri aceptó una curiosa propuesta de El Dipy y le prometió: “Cuando quieras la hacemos”

David Adrián Martínez, mejor conocido como “El Dipy”, le hizo una curiosa propuesta al expresidente Mauricio Macri, quien no dudó en aceptarla.

El cruce se dio en Twitter, donde el cantante de cumbia se expresó molesto porque algunos usuarios lo tildan de “macrista” debido a sus constantes cuestionamientos al kirchnerismo. Sin embargo, según él, nunca ha conocido al exmandatario.

“Podrido me tienen diciéndome macrista. Ni lo conozco a Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca? ¿Qué les pasa? Si no pienso como ustedes, ¿soy de Macri?”, dijo el influencer.

“Me cansaron. Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los k, le voy a pedir una foto. Hola, @mauriciomacri, ¿sale selfie?”, añadió El Dipy.

La propuesta de El Dipy que Mauricio Macri aceptó /

A las pocas horas, el exjefe de Estado y fundador del PRO aceptó la propuesta del músico, citó el tuit y publicó: “Cuando quieras hacemos la foto”.

Para continuar con su postura, El Dipy retuiteó y avaló el comentario de uno de sus seguidores.

“Soy anti K y Dipy tiene todo el derecho de sacarse la foto con Macri, pero todo lo que hablaste de libertad, pobreza y el quilombo que tenemos, es por culpa de él también. Sé coherente, Dipy, no uno más”, decía el tuit.

El Dipy: escándalo con su exnovia y Pauls

Hace poco, El Dipy estuvo en el medio de un escándalo de farándula, debido a que apuntó al actor Gastón Pauls, debido a los rumores de romance con la expareja del cantante de cumbia, Mariana Diarco.

“¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo este cerca de una “montaña rusa” (N. de la R. la telenovela). Lo que hagas vos, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener... Pero con mi hijo, no”, tuiteó El Dipy.