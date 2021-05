El malicioso comentario del Dipy a Mariana Diarco en medio de los rumores de romance con Gastón Pauls

El Dipy una vez más sorprendió con sus declaraciones, pero esta vez apuntó duro contra Gastón Pauls, quien estaría saliendo con la expareja del cantante de cumbia, Mariana Diarco. Fue a través de Twitter que tuvo comentarios desafortunados hacia el actor y ambos salieron a responderle.

Los rumores de romance entre Gastón Pauls y la Mariana Diarco son cada vez más fuertes. A tal punto que el Dipy opinó sobre la relación y no se mostró muy conforme con que la madre de su hijo esté en pareja con el actor, precisamente no quiere que el niño esté cerca del artista.

Mariana Diarco. Gentileza.

“No soy de romper las bolas con esto Mariana, ¿pero de verdad? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo este cerca de una “montaña rusa” (novela de que la formó parte). Lo que hagas vos, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener... Pero con mi hijo, no”, escribió El Dipy en las redes.

Picante comentario del Dipy hacia Mariana Diarco y Gastón Pauls. Gentileza.

Pauls siempre habló de lo difícil que fue para él salir de las adicciones y se mostró abierto a responder con seriedad sobre el tema, a fines de poder concientizar sobre las drogas. Incluso, conduce el programa Seres libres en Crónica HD. Pero El Dipy usó el oscuro pasado de Pauls para apuntar donde más le duele.

La primera en salir a responder fue la conductora de Siempre Noticias (Crónica TV). Lejos de negar la relación el artista, se defendió y lanzó un picante comentario sobre la situación amorosa del cantante de cumbia. Según deslizó Diarco, podría estar en pareja con Viviana Canosa.

“Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. No querés que cuente desde cuándo, estoy segura. Beso”, escribió Mariana en Twitter.