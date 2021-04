“No me vas a encerrar otra vez”, el mensaje del Dipy para Alberto Fernández por las nuevas restricciones

A raíz del aumento de casos por coronavirus en todo el país, el presidente Alberto Fernández anunció nuevas restricciones que comenzarán a regir el viernes a las 00.00.

La palabra del mandatario causó diversas opiniones en la sociedad. Uno de los famosos que brindó su opinión al respecto fue el Dipy, quién utilizó sus redes sociales para cuestionar las medidas.

“¿Otra vez me dejas sin poder trabajar a mi y a millones de argentinos? Encima de eso se robaron vacunas”, cuestionó al escuchar las nuevas disposiciones.

Luego de esa frase con su habitual tono confrontativo, el autor de la canción “Par-tusa” siguió con una serie de tuit incendiarios. “A mi no me encerrás más. Me voy a fundir, lo sé. ¡Pero no te olvides que miles están conmigo y les decimos basta!”, soltó.

En ese sentido, el cantante cuestionó el accionar de los funcionarios durante la pandemia: “Nunca se bajaron el sueldo, se repartieron las vacunas entre ellos, vacunaron a militantes y amigos, y les mintieron a los jubilados. Nos fundieron ustedes y toda la manga de ñoquis que tienen y siguen cobrando la platita que nosotros les pagamos”.

Y añadió: “Se terminó, basta. Así empezaron el año pasado. 15 días que se convirtieron en 9 meses. Pero a Cristina le devolvieron todos sus bienes, más jubilación privilegio y nosotros fundidos. Se robaron la única esperanza que tiene el planeta contra el COVID-19. Las vacunas”.

Tras lanzar esas acusaciones, el músico volvió a hacer hincapié en el que parece ser su nuevo grito de guerra. “A mí no me encierran nunca mas”, sentenció.

Como suele suceder cuando la ex pareja de Mariana Diarco se mete en cuestiones de actualidad, los usuarios se dividieron entre quienes apoyan sus palabras con vehemencia y quienes no. “Dipy Fest el viernes a las 00:00 en Plaza de Mayo”, sostuvo un usuario. Una postura que se repitió en muchos comentarios. “Olvídate, no les importa si nos fundimos, vinieron por todo y lo van a conseguir. ¿Sabés por qué? Porque no hay huevos para ir a la plaza a bancar lo que venga”, escribió otro.

En tanto, uno de sus críticos acotó: “¡Como se nota q no perdieron familiares! ¡Ojo q todo vuelve!”. Y en ese sentido, otro de sus detractores apuntó: “Armate un escenario en la 9 de julio y recita el manifiesto ‘cumbianista’. ¿Quién carajo le dijo a este energúmeno que era la voz del pueblo?”.

“Si hay miles que están con vos, espero que estén cada uno a 2 metros del otro y que todos tengan barbijo, porque sino esto no se termina más”, se lamentó un tuitero al ver la cantidad de personas que se mostraron a favor del Dipy.