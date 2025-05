Luis Caputo liquidó a "Ricardito" Darín por las empanadas a $48.000: "Se quiso hacer el nac & pop"

" Terrible lo de Darín, una sorpresa, me dio vergüencita ajena ", expresó este domingo el funcionario en diálogo con el periodista Luis Majul en LN+.

"Todo bien si puede comprar empanadas en Mi gusto o Don Julio (N. de la R. marcas famosas por sus altos precios), pero las empanadas no valen eso, Ricardito ", comentó el ministro.

"Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha, 'Mirtha, los autos salen 200.000 dólares, la gente no puede comprar su Porsche' ", lanzó el titular del Palacio de Hacienda.

Para defender el presente del bolsillo de los argentinos, Caputo sumó: "Ricardo, quedate tranquilo que la gente come empanadas ricas por $16.000".

Qué dijo Ricardo Darín en lo de Mirtha Legrand

Junto a otros miembros del elenco de la serie "El Eternauta", Ricardo Darín estuvo en el programa de Mirtha el sábado por la noche. Más allá de las charlas sobre la producción de Netflix, la conductora no pudo evitar indagar al actor sobre la realidad política del país.

Así, la Chiqui le consultó sobre la reciente medida económica con la que el Gobierno busca poner en circulación los dólares no declarados.

Por los comentarios de Ricardo Darín sobre la situación de Argentina

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos!”, se lamentó Ricardo.

"El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados", manifestó.