Los ejes de la reforma laboral que piden los empresarios para apuntalar la creación de empleo

Los principales representantes del sector privado plasmaron este miércoles, durante el 57° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea), su plan de trabajo para avanzar hacia una reforma laboral que permita apuntalar la creación de empleo.

Fue el economista jefe de Idea, Santiago Bulat, el encargado de presentar el informe denominado “El gran desafío argentino: generar empleo”, en el que se detallaron las propuestas para modificar los regímenes laborales.

El plan se basa en dos ejes: el primero tiene que ver con la puesta en marcha de un régimen laboral de emergencia, para impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo e incentivar la formalización, y el segundo con empezar a corregir las distorsiones de la legislación laboral vigente.

En Idea, advirtieron que, en la actualidad, solamente “2 de cada 10 personas en edad de trabajar tiene un empleo privado en relación de dependencia” y que esa situación demanda “poner al empleo como eje de toda discusión que tengamos hacia adelante en la Argentina”.

“Cuando no se generan puestos de trabajo en el sector privado, crece la informalidad, los trabajos independientes y el empleo público, que es fundamental para cualquier economía, pero no puede ser el empleo que esté resguardando a toda esa población porque no se generan puestos de trabajo en el sector privado. Y tampoco podemos pretender que todo el trabajo sea independiente porque otorga menores derechos a la población”, planteó Bulat.

El economista jefe de Idea advirtió además que “nuestra ley laboral tiene casi 50 años y pretende dar encuadre hoy a actividades que ni siquiera existían en aquel entonces”. “El desafío del mundo laboral es hoy y porque cada minuto, día y mes que pasa es cada vez más trágico, porque se pierden capacidades, los desocupados son cada vez más y el mundo laboral viene creciendo globalmente a velocidades muy aceleradas”, apeló.

Bulat reconoció que una condición necesaria para cualquier cambio es la del crecimiento económico. “Sabemos que hasta la economía no se estabilice, ninguno de los cambios que se puedan realizar dentro de las distintas propuestas que tenemos va a tener un efecto contundente. Si la economía no crece y no hay un orden macroeconómico, difícilmente podamos cambiar la situación”, dijo.

Pero, seguido, propuso: “Sí lo que podemos tratar de intentar es que esto suceda, que efectivamente la tasa de crecimiento de empleo privado por cada punto de crecimiento de la economía vuelva a los niveles de elasticidad con un crecimiento estable. Cuando la economía crecía hace no tantos años a un determinado ritmo, el empleo privado creció 1,4, ahora cuando la economía crece 1 punto, crece 0,5 el empleo privado. Hay que estar atentos a esto”, indicó.

El representante de Idea reiteró que el objetivo es poner en marcha un esquema de trabajo que incluya acciones de emergencia, discusiones sobre lo estructural y el análisis de medidas hacia futuro.

Por ello, habló de un “régimen laboral de emergencia, para hacer un shock en la cantidad de empleos que se pueden generar en la Argentina” para recuperar “esa elasticidad cuando la economía crezca” para “simplificar la contratación de los trabajadores”.

Respecto a este régimen laboral de emergencia, Bulat detalló que debe incluir la “reducción temporal de cargas patronales con énfasis en poblaciones específicas y nuevo esquema temporal para desvinculaciones, eximidas de la actual prohibición, que reduzca la incertidumbre en el costo de las indemnizaciones y desincentive la industria de los juicios laborales”.

“Nada de lo que propongamos ni nada de lo que digamos va a tener sentido si no hay consenso entre los distintos actores. Esto es fundamental, lo tenemos claro y venimos a hacer un aporte para que la calidad de los argentinos mejore, queremos ser parte de la reconstrucción activa y del crecimiento inclusivo en la Argentina”, aclaró.