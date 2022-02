Sergio Berni sobre su salida del kirchnerismo: “Llegó la hora de cortar el cordón umbilical”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que abandonó el kirchnerismo. “Llegó el momento de cortar el cordón umbilical y tomar otro camino”, disparó contundente en medio de una entrevista con Fabián Doman en “Momento D” por El Trece.

El funcionario bonaerense, que siempre está en el ojo de la polémica, tuvo varios enfrentamientos con el presidente Alberto Fernández y los ministros de seguridad nacionales, Sabina Frederic y Aníbal Fernández.

Acostumbrado a la exhibición, Berni no dudó en brindar una entrevista en televisión. “Lo del kirchnerismo es una decisión mía. Decidí apartarme de ese espacio político al cual quiero, respeto, pertenecí durante 33 años, le di más de la mitad de mi vida. Uno a veces toma decisiones, tiene que cortar el cordón umbilical”, dijo.

Sin embargo, pese a anunciar la ruptura, elogió a la vicepresidenta. “Me fui del kirchnerismo, de ese espacio político me fui con dolor, tristeza, respeto la figura de Cristina, creo que es la única dirigente que tiene un modelo de país en la cabeza. Nunca me van a encontrar criticando a Cristina pero creo que llegó el momento de cortar el cordón umbilical y tomar otro camino”, afirmó el ministro de Seguridad designado por Axel Kicillof, para velar por la seguridad de los bonaerenses.

El cruce con Aníbal Fernández y la crítica al kirchnerismo

En los últimos días, Berni mantuvo un fuerte cruce con Aníbal Fernández a partir de las muertes que se registraron por droga adulterada distribuida en el barrio Puerta 8, de Tres de Febrero.

Consultado por cuándo dejó el kirchnerismo y respondió: “En la última elección y voté al peronismo. Es una decisión personal de uno, que estuvo 33 años en el mismo espacio y está integrado por gente que no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Esos frentes a mí nunca me representaron. Cuando se arma el frente no estuve de acuerdo, pero tampoco era el dueño de la verdad”.

Y de paso criticó el desempeño del Frente de Todos: “Uno cuando hace una alianza no es para ganar una elección, es para construir el futuro de una Nación”.

Su relación con Alberto y Cristina

Por otro lado, Doman le preguntó hace cuánto que no mantiene diálogo con el Presidente, a lo que Berni señaló: “La última vez que hablé habrá sido hace un año”. Respecto a Cristina Kirchner respondió: “Después de las elecciones no hablé más”.

Por otra parte, anticipó que seguramente viaje a Corrientes por los incendios y de pasó elogió a Axel Kicillof: “Gobernador en la provincia tenemos uno muy bueno, que la gente tiene toda la confianza depositada en él y es nuestra responsabilidad ayudarlo en transformar una provincia que tiene graves déficits estructurales, y por primera vez hay un gobernador empieza a pensar en cuestiones estructurales”.