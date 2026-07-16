Cargos para radicales: Cornejo sumó a otros tres exlegisladores a su gabinete y ya son siete los reubicados

El gobernador Alfredo Cornejo continúa incorporando a exlegisladores radicales que finalizaron sus mandatos el pasado 30 de abril a distintas áreas del Ejecutivo provincial. Hasta el momento son siete los legisladores que han sido reubicados en el Estado.

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Cargos para radicales: Cornejo nombró en su gobierno a una exdiputada provincial y un exconcejal de Luján

Este jueves, el Gobierno oficializó las designaciones del exsenadores provinciales Marcelo Diumenjo y Ángela Floridia como también de la exdiputada Flavia Dalmau , quienes se desempeñarán en el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial que conduce Natalio Mema.

Los nombramientos se suman a otros concretados desde mayo, entre ellos los de Mariana Zlobec, Carlos Sala y Daniela Díaz, además de la exsenadora Fernanda Sabadín y la exdiputada Gisela Valdez , todos dirigentes del radicalismo que dejaron sus cargos legislativos y pasaron a ocupar funciones dentro del Ejecutivo.

La incorporación de Diumenjo y Dalmau quedó establecida mediante el Decreto 1009, firmado el 22 de mayo. La norma dispuso la creación de dos cargos Clase 075 de Asesor en el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, luego de que el Ejecutivo autorizara una excepción a las restricciones para la creación de personal previstas en el Decreto Acuerdo 369/26.

De acuerdo con el decreto, ambos fueron designados como asesores ministeriales a partir de la fecha de la norma, luego de que la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Contaduría General de la Provincia emitieran los dictámenes favorables correspondientes.

El gasto será atendido con partidas del Presupuesto General 2026. Diumenjo integró el Senado provincial hasta el 30 de abril, mientras que Dalmau fue diputada provincial.

En tanto, mediante el Decreto 1308, del 1 de julio, el Gobierno designó a la exsenadora provincial Ángela Floridia como directora de Gestión de Control de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno. En este caso, la incorporación se realizó a partir de una reestructuración de la planta de personal.

El decreto dispuso una redistribución presupuestaria por $56.373.898,80, además de la supresión de un cargo y la creación de otro Clase 076 para posibilitar la designación de Floridia. La medida también contó con los informes técnicos, legales y presupuestarios favorables exigidos por la normativa vigente.

Los nombramientos anteriores

Las nuevas incorporaciones se agregan a una serie de designaciones realizadas por el Ejecutivo desde mayo.

La primera fue la de la exsenadora provincial Mariana Zlobec, quien fue nombrada coordinadora de Juntas de Educación en el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas mediante el Decreto 838. Su designación comenzó a regir desde el 1 de mayo y fue financiada con el ahorro generado por la renuncia de otra funcionaria.

Posteriormente, el Gobierno oficializó los nombramientos del exconcejal de Luján de Cuyo Carlos Sala como asesor de la Gobernación con funciones de director de Relaciones Municipales, y de la exdiputada provincial Guiliana Díaz como asesora de Gabinete en la Subsecretaría de Deportes.

La exdiputada provincial Giuliana Díaz. Prensa Diputados

En el caso de Sala, el Ejecutivo creó un cargo de asesor con una partida presupuestaria de $59.095.841,27 y lo incorporó al Ministerio de Gobierno para desempeñarse en el área de Relaciones Municipales. Díaz, por su parte, fue incorporada a la estructura de la Subsecretaría de Deportes, también bajo la categoría de asesora.

A esos casos también se suman la exsenadora provincial Fernanda Sabadín, quien pasó a desempeñarse como asesora en el Ministerio de Energía y Ambiente, y la exdiputada provincial Gisela Valdez, designada como coordinadora del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA Sur), dependiente del Ministerio de Educación.

Con las incorporaciones de Diumenjo, Dalmau y Floridia, ya son al menos siete los exlegisladores radicales que concluyeron sus mandatos en abril y posteriormente fueron designados en distintas áreas del Gobierno provincial.