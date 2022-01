Sergio Berni quiere ser presidente en 2023: “Me vengo preparando hace más de 30 años”

Sergio Berni ya no oculta sus aspiraciones políticas. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo que hace tres décadas se prepara para el desafío de ser presidente: “No hay mayor cargo de responsabilidad para transformar una realidad. Para eso me vengo preparando hace más de 30 años”, sostuvo en el programa A dos voces de TN.

Berni resaltó la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó como “una de las personas que tiene una visión estratégica de país que necesitamos”, aunque reconoció que últimamente está “bastante alejado” y también marcó que tiene diferencias con Alberto Fernández.

“La responsabilidad de un militante es prepararse para ejercer los mayores cargos de responsabilidad. No hay mayor cargo de responsabilidad para transformar una realidad que el de Presidente de la Nación”. No obstante, aclaró que “eso no quiere decir que vaya a ser candidato”.

En el mismo sentido, destacó su esencia peronista y haberse mantenido fiel al kirchnerismo. “Hace 33 años que estoy en el mismo espacio político, militando de la misma forma, con las mismas convicciones y con coherencia. Puedo resistir el archivo de los últimos 33 años”, remarcó.

El ministro bonaerense reconoció diferencias con Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Diferencias políticas

El ministro bonaerense reconoció diferencias con Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “Tengo diferencias políticas. No sé si tengo razón o no, pero tengo diferencias y las expreso y no me da miedo”. Además, se entusiasmó con la posibilidad de hablarlo con el Presidente. “Ojalá pudiera tener la oportunidad de poder conversarlo”.

En cuanto a su relación con la Vicepresidenta, destacó su figura dentro de la política, pero también admitió atravesar un momento de distanciamiento con ella. “Cristina es una de las personas que más respeto y quiero en la vida. Una de las personas que tiene una visión estratégica de país que necesitamos. Últimamente, estoy bastante alejado”, reconoció.

Por el contrario, destacó el buen vínculo con el ministro de Seguridad de la nación, Aníbal Fernández. “El Gobierno no es un club de amigos y con Aníbal tengo el máximo de los respetos. Hoy es un ministro que nos escucha, nos promete que nos va a ayudar. Necesitamos el acompañamiento de las fuerzas federales porque la provincia de Buenos Aires tiene un déficit de policías extremadamente severo”, explicó al respecto.

Sergio Berni habló del comerciante arrojó una reja a dos motochorros

“Lo peor de esas imágenes es que ese trabajador, que obra de la mejor manera porque ni siquiera las motos son de él, si le hubiera pasado algo a los motociclistas, hoy estaría preso. Eso es lo que tiene que interpelar la sociedad”, opinó al respecto.

Para el ministro bonaerense el delito cambió en el último tiempo. Según dijo que “antes era más profesional y se buscaban ganancias más grandes y ahora es totalmente amateur, con ganancias mínimas”. “La sociedad está pasando por una etapa de violencia totalmente injustificada”, reconoció.

Y cuestionó: “No veo ningún representante de la Justicia dando explicaciones sobre lo que está pasando, que una persona que robó, está detenida 24 horas, sale y mata”.