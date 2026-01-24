Lilia Lemoine destacó los avances de la gestión de Milei y lo elogió con un posteo en redes sociales

La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, destacó este sábado la profundidad del proceso de transformación que encabeza el presidente Javier Milei y dedicó un posteo para elogiarlo.
La diputada nacional libertaria se refirió a la gestión del gobierno actual y afirmó que todavía "no llegamos a similar lo que va a significar para nuestro futuro”.
A través de una publicación en la plataforma X, la legisladora expresó: "Lo que está logrando Javier Milei para Argentina en su gestión es TANTO que no llegamos a similar lo que va a significar para nuestro futuro.”
La libertaria puso el foco en la velocidad con la que el Gobierno impulsa su agenda de reformas económicas y políticas.
En su mensaje, la diputada sostuvo que el nivel de cambio en curso es tan profundo que la sociedad todavía no termina de dimensionar sus consecuencias en su futuro. "Los anuncios se suceden a tal velocidad que no llegamos a acostumbrarnos", comentó con respecto a los dos años en los que al mandatario ha estado en el poder.
Finalmente, Lilia Lemoine escribió "este Presidente cosecha mientras continúa sembrando".
El posteo fue acompañado por una fotografía de Javier Milei junto a Donald Trump, capturada durante la ceremonia de firma del Consejo de la Paz. Dicha iniciativa fue impulsada por el presidente de Estados Unidos con el objetivo de promover la pacificación en la Franja de Gaza.
Las palabras de Lemoine se suman a una serie de respaldos expresados por diversos dirigentes de La Libertad Avanza, quienes subrayan el potencial de la gestión de Milei desde su asunción.