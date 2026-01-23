Milei regresó al país tras Davos en el día en que el riesgo país cayó a su nivel más bajo en ocho años

El presidente Javier Milei regresó esta mañana a la Argentina luego de su viaje a Suiza , donde disertó en el Foro Económico Mundial de Davos y participó de la firma del acta constitutiva del Consejo de Paz , un organismo impulsado por su par de Estados Unidos, Donald Trump .

Milei mantuvo una reunión informal con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio

Milei defendió las bandas cambiarias y detalló qué tiene que pasar para que el dólar flote libremente

Según informó la Agencia Noticias Argentinas , la delegación presidencial aterrizó a las 6:26 tras realizar una escala técnica en la Isla Gran Canaria , luego de partir desde Zúrich . Desde Presidencia señalaron que, tras su arribo, el mandatario se trasladó a la quinta de Olivos , donde tenía previsto permanecer para mantener una serie de audiencias privadas .

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo , quien integró la comitiva oficial junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el canciller Pablo Quirno ; y Federico Sturzenegger , titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, confirmó que ya retomó sus funciones en el Palacio de Hacienda .

Durante su paso por Davos , Milei no solo expuso en el foro económico internacional, sino que también aprovechó la visita para ratificar su sintonía ideológica y política con el gobierno estadounidense . En ese marco, escoltó al presidente Trump durante la firma del acta que formalizó el Consejo de Paz, intercambió palabras con el secretario de Estado Marco Rubio y destacó la intervención de la administración republicana en la situación de Venezuela .

Tras su regreso al país, el jefe de Estado deberá retomar la agenda local , que incluye una visita a Mar del Plata prevista para el martes 27 de enero , donde participará del evento La Derecha Fest y recorrerá el centro de la ciudad balnearia.

En paralelo, la mesa política del oficialismo tiene previsto reunirse el próximo lunes para avanzar en la estrategia legislativa que permita reunir los votos necesarios para aprobar la Reforma Laboral y otros proyectos enviados al Congreso para ser tratados durante el período de sesiones extraordinarias.

El Riesgo País cayó a 546 puntos y marcó su nivel más bajo en casi ocho años

El Riesgo País argentino descendía este viernes a 546 puntos básicos al promediar la rueda, alcanzando su menor valor en casi ocho años, en un contexto de renovado optimismo financiero.

La caída del indicador se explica por un nuevo avance de los títulos públicos, que continúan mostrando una mejora en sus cotizaciones ante una mayor demanda por parte de los inversores.

En paralelo, el mercado accionario también operaba en terreno positivo. Las acciones líderes que integran el índice MERVAL registraban una suba promedio del 0,5%, acompañando el buen clima en los mercados financieros locales.

El retroceso del Riesgo País refleja una mejor percepción sobre la capacidad de pago de la Argentina y una reducción en el costo de financiamiento, en línea con la evolución favorable de los activos argentinos.