Milei defendió las bandas cambiarias y detalló qué tiene que pasar para que el dólar flote libremente

En una entrevista brindada en Suiza tras el Foro de Davos, el Presidente defendió el esquema cambiario actual.

El presidente Javier Milei reafirmó el rumbo de su programa económico y detalló las condiciones necesarias para avanzar hacia una flotación libre del dólar. Durante una entrevista con la agencia Bloomberg News en Suiza, el mandatario explicó que la liberación del mercado de cambios ocurrirá una vez que el Gobierno logre “limpiar el sobrante monetario” (el money overhang) y la inflación local converja con los niveles internacionales.

Milei defendió el actual esquema de bandas, otorgándoles un carácter “pedagógico” para los actores del mercado. Según su visión, este sistema busca acotar la volatilidad para que el mercado aprenda a convivir con un tipo de cambio más libre, evitando saltos bruscos que puedan trasladarse a los precios debido a la historia inflacionaria del país.

En este sentido, el Presidente advirtió que, ante una eventual volatilidad cambiaria, el traslado a precios no sería automático por la falta de demanda: “Si lo quieren trasladar a los precios, no van a tener demanda y van a tener que acomodarse”, sentenció.

Además, señaló que la emisión monetaria actual se realiza únicamente contra nueva demanda, lo que eventualmente forzará la caída de la inflación.

Otro de los pilares destacados por Milei fue la necesidad de abrir la economía argentina, a la que describió como una de las más cerradas del mundo en relación con su nivel de ingresos. El mandatario cuestionó los argumentos proteccionistas, asegurando que encarecer bienes para "cuidar empleos" perjudica a la sociedad en su conjunto.

Para Milei, permitir el ingreso de productos más baratos no destruye el trabajo, sino que lo “reordena hacia sectores más productivos”. Explicó que el ahorro generado por el consumidor en productos más económicos termina gastándose en otras áreas de la economía, generando empleo donde la gente realmente lo demanda.