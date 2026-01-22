22 de enero de 2026 - 12:44

Milei mantuvo una reunión informal con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio

Tras la firma del acta fundacional del Consejo de Paz, el presidente saludó y charló con el funcionario. Además, en una entrevista elogió a Trump por su "enorme tarea" en Venezuela.

Los Andes | Redacción Política
Luego mantuvo un encuentro informal con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio tras la ceremonia en la que Trump lanzó este nuevo organismo, concebido con el objetivo de "bregar por la paz en zonas afectadas por conflictos", con foco en la Franja de Gaza y bajo una estructura que busca consolidar el liderazgo global de Estados Unidos fuera de las tradicionales instituciones multilaterales.

Según informó el Gobierno en sus redes oficiales, también participó el canciller Pablo Quirno. "Liberemos las Américas. MAGA", posteó el libertario en sus redes.

La participación de Milei en la ceremonia se dio en medio de su alineamiento geopolítico con Estados Unidos, especialmente tras la decisión de Washington de intervenir en Venezuela y la posterior captura del expresidente Nicolás Maduro.

En una entrevista con la agencia Bloomberg desde Davos, el presidente elogió "la enorme tarea" realizada por Trump y Rubio en el conflicto venezolano y calificó a Maduro como "narco tirano, dictador, asesino", al tiempo que destacó el plan estadounidense que prevé la estabilización, reconstrucción y transición hacia la democracia en Venezuela.

Milei y Donald Trump en el acto de la firma de la fundación del Consejo de Paz.

Milei sostuvo que el enfoque de Estados Unidos “no sería posible hacerlo de otra manera” y que “el trabajo que está haciendo Estados Unidos es excelente”, al asegurar que se "están liberando presos políticos" y avanzando en soluciones al conflicto.

Este acercamiento se da a pocos días de que el Departamento de Estado de Estados Unidos reafirmara que el vínculo entre ambos países es el "más estrecho en años".

