Javier Milei continúa con el 'Tour de la Gratitud' y viajará a Mar del Plata este lunes

El presidente Javier Milei retomará el denominado “Tour de la Gratitud” y el próximo lunes viajará a la ciudad de Mar del Plata , donde además participará al día siguiente del encuentro denominado ‘La Derecha Fest’.

Milei defendió las bandas cambiarias y detalló qué tiene que pasar para que el dólar flote libremente

Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias para febrero para tratar la reforma laboral y ley de Glaciares

Esta iniciativa del recorrido por distintas provincias fue impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien aseguró que recorrerían el país "provincia por provincia" para agradecer el apoyo en las urnas y fortalecer la estructura partidaria con la mira puesta en la reelección de 2027.

Con un esquema de al menos dos bajadas provinciales por mes, las provincias de Córdoba y Buenos Aires ya tuvieron la visita del presidente este 2026.

El presidente estará presente el lunes a partir de las 20.30 en la esquina de Güemes y Avellaneda, según informó La Libertad Avanza (LLA) en un comunicado a través de sus redes sociales.

Allí, el Presidente tiene previsto tomar contacto con los marplatenses para a gradecer el acompañamiento recibido y compartir “los avances del proceso de transformación que impulsa el Gobierno”, según información de la Agencia Noticas Argentinas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/2014728743944663070&partner=&hide_thread=false SEGUIMOS CON EL TOUR DE LA GRATITUD



En Mar del Plata reafirmamos el rumbo de libertad que eligieron los argentinos.



Gracias por acompañar este proceso histórico que quiere transformar la Argentina. VLLC!!! pic.twitter.com/Cmz6khZSoT — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) January 23, 2026

La agenda del mandatario continuará el martes con su participación en “La Derecha Fest”, una convención política que congrega a exponentes del movimiento libertario y conservador de la Argentina.

También asistirá en Mar del Plata a “La Libertad Avanza”, el espectáculo de su ex novia Fátima Flores, quien lo invitó especialmente al teatro.

La visita del presidente a Mendoza

La agenda de Javier Milei también incluye su próxima visita a Mendoza a mediados de febrero para hacer campaña antes de las elecciones municipales.

El mandatario busca hacerse presente en territorio mendocino entre el 17 y el 19 de febrero, apenas unos días antes de los comicios municipales del domingo 22 de febrero. En esa jornada, seis departamentos —San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz— renovarán sus Concejos Deliberantes.

En Mendoza, la visita genera especial expectativa en San Rafael, departamento que atraviesa un proceso para lograr su autonomía municipal, y donde la presencia del mandatario nacional podría inclinar la balanza en un escenario político altamente competitivo.