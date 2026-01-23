23 de enero de 2026 - 22:20

Javier Milei continúa con el 'Tour de la Gratitud' y viajará a Mar del Plata este lunes

El presidente sigue su recorrido por distintas provincias para agradecer el apoyo en las urnas. Además participará del encuentro denominado ‘La Derecha Fest’.

Javier Milei viajará a Mar del Plata este lunes y se espera su visita a nuestra provincia a mediados de febrero.&nbsp;

Javier Milei viajará a Mar del Plata este lunes y se espera su visita a nuestra provincia a mediados de febrero. 

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei retomará el denominado “Tour de la Gratitud” y el próximo lunes viajará a la ciudad de Mar del Plata, donde además participará al día siguiente del encuentro denominado ‘La Derecha Fest’.

Leé además

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero con la reforma laboral como objetivo principal.

Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias para febrero para tratar la reforma laboral y ley de Glaciares

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei 

Milei defendió las bandas cambiarias y detalló qué tiene que pasar para que el dólar flote libremente

Por Redacción Economía

Esta iniciativa del recorrido por distintas provincias fue impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien aseguró que recorrerían el país "provincia por provincia" para agradecer el apoyo en las urnas y fortalecer la estructura partidaria con la mira puesta en la reelección de 2027.

Con un esquema de al menos dos bajadas provinciales por mes, las provincias de Córdoba y Buenos Aires ya tuvieron la visita del presidente este 2026.

Milei viajará a Mar del Plata

El presidente estará presente el lunes a partir de las 20.30 en la esquina de Güemes y Avellaneda, según informó La Libertad Avanza (LLA) en un comunicado a través de sus redes sociales.

Allí, el Presidente tiene previsto tomar contacto con los marplatenses para agradecer el acompañamiento recibido y compartir “los avances del proceso de transformación que impulsa el Gobierno”, según información de la Agencia Noticas Argentinas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/2014728743944663070&partner=&hide_thread=false

La agenda del mandatario continuará el martes con su participación en “La Derecha Fest”, una convención política que congrega a exponentes del movimiento libertario y conservador de la Argentina.

También asistirá en Mar del Plata a “La Libertad Avanza”, el espectáculo de su ex novia Fátima Flores, quien lo invitó especialmente al teatro.

La visita del presidente a Mendoza

La agenda de Javier Milei también incluye su próxima visita a Mendoza a mediados de febrero para hacer campaña antes de las elecciones municipales.

El mandatario busca hacerse presente en territorio mendocino entre el 17 y el 19 de febrero, apenas unos días antes de los comicios municipales del domingo 22 de febrero. En esa jornada, seis departamentos —San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz— renovarán sus Concejos Deliberantes.

En Mendoza, la visita genera especial expectativa en San Rafael, departamento que atraviesa un proceso para lograr su autonomía municipal, y donde la presencia del mandatario nacional podría inclinar la balanza en un escenario político altamente competitivo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei junto a Donald Trump en la cumbre que lanzó el Consejo de Paz.

Milei regresó al país tras Davos en el día en que el riesgo país cayó a su nivel más bajo en ocho años

Por Redacción Política
Milei mantuvo una reunión informal con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

Milei mantuvo una reunión informal con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio

Por Redacción Política
Javier Milei junto a Donald Trump en la cumbre que lanzó el Consejo de Paz.

Antes de volver al país, Milei participó en Davos de la cumbre que lanzó el Consejo de Paz impulsado por Trump

Por Redacción Política
Evacuaron el centro de convenciones de Davos por presencia de humo 

Susto en Davos: evacuaron el centro de convenciones por presencia de humo

Por Redacción Mundo