Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias para febrero para tratar la reforma laboral y ley de Glaciares

El presidente firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero. La reforma laboral será el eje central del temario, junto a otros proyectos clave para el Ejecutivo

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero con la reforma laboral como objetivo principal.

Los Andes
El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero, en la antesala de su viaje a Suiza. De este modo, el Ejecutivo oficializó el llamado para tratar una agenda legislativa clave para la administración libertaria.

La principal prioridad del mandatario es la reforma laboral, cuyo tratamiento está previsto para comenzar el 10 de febrero en la Cámara de Senadores. No obstante, el temario incluye otros proyectos considerados estratégicos por el Gobierno nacional.

A través del decreto 24/2026, el Poder Ejecutivo estableció la necesidad de debatir la Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, así como la designación del diputado Fernando Iglesias como embajador.

Además, tal como había anticipado el presidente durante su visita a Asunción, el Gobierno buscará darle un tratamiento acelerado al proyecto de ley que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Con los ejes ya definidos, la mesa política del oficialismo comenzó a delinear su estrategia parlamentaria con el objetivo de sumar nuevos triunfos legislativos, luego de la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal.

El Ejecutivo convocó al Congreso del 2 al 27 de febrero y cualquier ampliación del temario requerirá aval presidencial.

