Licitación de la Ruta 7: se abrieron los sobres del Tramo Cuyo y hay 20 empresas interesadas

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , celebró la apertura de sobres para la licitación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones , una instancia clave que incluye el Tramo Cuyo de la Ruta Nacional 7 , con sus 329 kilómetros entre Desaguadero y el Paso Internacional Cristo Redentor .

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Se trata de una de las obras viales más esperadas para Mendoza, ya que comprende el corredor bioceánico más importante de la provincia y una vía estratégica para el comercio exterior, el turismo y la conectividad con Chile.

A través de sus redes sociales, el funcionario del gobierno de Javier Milei destacó que el proceso recibió 20 ofertas empresariales y remarcó que el esquema se desarrollará con inversión 100% privada , bajo el nuevo modelo de concesiones impulsado por la Casa Rosada.

“Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones con inversión 100% privada. Abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos estratégicos ubicados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza, fundamentales para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional”, señaló Caputo.

IMPORTANTE! Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones con inversión 100 % privada. Abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 8 tramos estratégicos ubicados en Córdoba, Santa Fe,…

Además del Tramo Cuyo, la etapa contempla otros siete corredores distribuidos en distintos puntos del país:

Tramo Centro: 681 km sobre las RN 9, 19 y 34

681 km sobre las RN 9, 19 y 34 Tramo Mesopotámico: 276 km sobre las RN 12 y 18

276 km sobre las RN 12 y 18 Tramo Centro-Norte: 536 km sobre la RN 34

536 km sobre la RN 34 Tramo Noroeste: 596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016

596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 Tramo Litoral: 547 km sobre las RN 12 y 16

547 km sobre las RN 12 y 16 Tramo Noreste: 456 km sobre las RN 12 y 105

456 km sobre las RN 12 y 105 Tramo Chaco-Santa Fe: 497 km sobre la RN 11

497 km sobre la RN 11 Tramo Cuyo: 329 km sobre la RN 7

Según precisó el ministro, con esta última instancia se completará la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, que, aseguró, “estarán todas en obra en las próximas semanas”.

“Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, cerró el funcionario.

La apertura de sobres marca un paso formal dentro del proceso licitatorio y ahora comenzará la etapa de evaluación técnica y económica para definir qué empresas quedarán al frente de cada tramo.

En Mendoza, la expectativa está puesta en que la concesión permita finalmente mejorar uno de los corredores más transitados y críticos del país, históricamente afectado por demoras, deterioro y reclamos por obras de mantenimiento integral.