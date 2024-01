Ley Ómnibus: Milei reunió a sus ministros para avanzar en el tratamiento

Javier Milei reunió a sus ministros para coordinar la estrategia que se dará el Gobierno en una semana clave. En las vísperas de la sesión en la Cámara de Diputados por la Ley Ómnibus, el mandatario afinó detalles para hacer pasar su caballito de batalla.

Desde las 8.35, el Presidente concentró energías en seguir las negociaciones que sus interlocutores mantuvieron con los distintos actores necesarios para la aprobación del megaproyecto.

Durante el encuentro de colaboradores que se llevó adelante en el Salón Eva Perón, el titular de Interior se vio obligado a brindar su versión del encuentro, y según precisan fuentes de Casa Rosada el presidente Javier Milei respaldó a Francos y reafirmó que “el impuesto PAIS no se negocia”.

“Francos dice que de eso no se habló. Fue contundente. Fue claro, no sabemos por qué los gobernadores dijeron eso”, planteó una fuente del equipo del Presidente.

En la habitual conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo eco del tema al afirmar que “lo que los medios levantaron sobre el Impuesto País y su posible coparticipación no solo no se habló en la reunión, sino que no está en discusión”.

Sin la asistencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien se encuentra de viaje en Estados Unidos, y con la llamativa ausencia del titular de la Cámara baja, Martín Menem, el mandatario se dio cita junto a los ocho ministros que se mantienen tras la salida de Guillermo Ferraro y la disolución de la cartera de Infraestructura.

Diana Mondino (Cancillería), Guillermo Francos (Interior), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Russo (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), y Luis Petri (Defensa) dieron el presente.

También asistieron los secretarios Eduardo Serenellini (Comunicación y Prensa), Karina Milei (General de la Presidencia) y José Rolandi (Ejecutivo de Gobierno de la jefatura). Completaron la delegación el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el vocero, Manuel Adorni.