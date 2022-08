Lejos de Cambia Mendoza, Bonarrico ya abre el juego para posibles alianzas

El ex senador provincial, Héctor Bonarrico, volvió a ser noticia esta semana, al anunciar lo que prácticamente ya era un hecho: su salida del frente Cambia Mendoza. Luego de todo el escándalo por el subsidio por al menos $18 millones para la Fundación Acción Social, que anunció el Gobierno de Rodolfo Suárez y que después dio de baja al conocer declaraciones polémicas del pastor, éste pegó el portazo. No obstante, esta mañana aseguró que su partido, MasFe, presentará candidatos y deslizó que si bien buscarán alianzas, no “dependerán” ni del radicalismo ni del peronismo.

El pastor evangelista explicó a radio Mitre Mendoza las razones de por qué tomó esa decisión de irse, mientras también es importante marcar que el propio Gobierno lo denunció ante la Justicia por “cambiar el objeto del subsidio” que se le iba a entregar a su fundación, el cual debía tener fines sociales y no como un “acuerdo político”, como marcó el ex legislador.

“Me mojaron la oreja”, acusó sin más el pastor y agregó que se fue “porque no podemos estar juntos si no pensamos lo mismo”. También sostuvo que pensó que iba a encontrar “gente coherente”, pero no fue así -según sus dichos-, y avanzó en el trabajo de retirarse del frente.

De ahí que marcó que MásFe “nació para ser singular, para no depender de estos dos partidos tradicionales que llevan 20 años cada uno gobernando Mendoza”.

Massa y Milei

En este sentido, y hablando de alianzas, no dio pistas respecto hacia dónde apuntaría, pero sí expresó que simpatiza con el pensamiento que tiene el diputado nacional, Javier Milei.

“Por sus dichos, no quiere decir que vamos a estar con él, pero por lo que piensa, me gusta Milei. Por lo que piensa, la libertad”, expresó Bonarrico, y agregó que lo sigue “más allá de la forma que lo dice, que es antipopular”. Sin embargo, aclaró que no se “enamora de las personas, sino que le gustan “los pensamientos”.

“Pero falta un tiempo para las elecciones”, agregó el pastor, quien además decidió hablar también de Sergio Massa, actual “súperministro” de Economía, sobre quien también abrió la puerta, luego de haber sido consultado por el massismo en Mendoza, que lidera Gabriela Lizana.

“Si hay una compatibilidad de pensamiento y MasFe tiene el reconocimiento que tiene que tener, podemos tener una alianza con el massismo”, dijo. “Aliarnos, si está la posibilidad y hay compatibilidad de pensamiento, y Más Fe tiene el reconocimiento que debe tener en las candidaturas, podemos tener alianzas. El massismo no me he profundizado en la persona de Massa, sé que ha sido muy cambiante, a lo mejor él tiene un sentido de por qué cambió”, comentó.

Denuncia en la Justicia

Sobre la investigación judicial que lo incumbe, expresó que los abogados de la fundación están trabajando en el tema, y añadió que la denuncia que hicieron “no tiene sustento jurídico. Es maliciosa y calumniadora hacia mi persona”.

También señaló nuevamente que se “malinterpretaron” sus declaraciones, en la cual sugirió que el subsidio se trataba de un acuerdo político a cambio de bajar su candidatura en las elecciones del 2019.

“Nosotros nos bajamos de la candidatura porque creímos que Mas Fe tenía que crecer territorialmente, aprovechando estar en el frente, al partido no pierde participación”, acotó. “Entré en la política no para vivir de ella. Tengo 68 y mi vida hecha, pero entré para cambiar la inmoralidad, la falta de atención a la familia, a la gente de fe, a los pro vida, gente que piensa diferente a otra gente.

Su salida de Cambia Mendoza

A través de una carta documento enviada al Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR), Bonarrico informó este martes que dejarían de formar parte “de la Alianza suscripta en fecha 12 de julio de 2021 con las distintas autoridades integrantes de Cambia Mendoza”.

El religioso sostuvo que en su “incredulidad” pensó que “podría inspirar o tratar de hacer un cambio sin perder nuestra identidad”, desde dentro de la alianza. “Realmente, salvo los 4 años que estuve, no logré lo que yo pensaba lograr en cuanto a haber influenciado positivamente a los del bloque, a que la verdadera motivación era ayudar al prójimo”, aclaró.

En ese sentido y “ante la falta de la palabra, nosotros pensamos y hemos decidido que en tiempo de elecciones, trabajar con el partido en la provincia. Por eso mandé la carta para que todos sepan, que MasFe sigue con su principio intacto”.

“Dejé de coincidir con Cambia Mendoza. Para nosotros los cristianos, los que creemos en la Biblia, la honradez, una persona culturalmente digna es quien no miente, defiende la verdad”, arremetió.