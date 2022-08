El pastor Bonarrico pegó el portazo en Cambia Mendoza

En medio de la causa judicial que investiga el Ministerio Público Fiscal con respecto a si hubo o no tentativa de fraude a la Administración Pública por un subsidio que iba entregarse (pero que fue dado de baja) a la Fundación Acción Social, desde MASFE pegaron el portazo a Cambia Mendoza. Así lo hizo saber Héctor Bonarrico, el pastor que preside el partido.

“Comunícoles por este medio, en mi carácter de Presidente de ‘MASFE’, que las autoridades de Nuestro Partido han resuelto, que a partir de hoy, dejaremos de formar parte de la Alianza suscripta en fecha 12 de julio de 2021 con las distintas autoridades integrantes de ‘CAMBIA MENDOZA’, por el cual se acordó incorporar a “MAS FE” a la misma. Sin otro particular, los saludo atentamente”, dice la carta documento enviada al Comité Provincia de la Unión Cívica Radical.

Bonarrico explicó a Los Andes que entró a la política “porque mi vida la entregue al prójimo”. Sin embargo, “al estar dentro de cambia Mendoza pensé, en mi incredulidad, que podría inspirar o tratar de hacer un cambio sin perder nuestra identidad”,

“Realmente, salvo los 4 años que estuve, no logré lo que yo pensaba lograr en cuanto a haber influenciado positivamente a los del bloque, a que la verdadera motivación era ayudar al prójimo”, aclaró el religioso.

En ese sentido y “ante la falta de la palabra, nosotros pensamos y hemos decidido que en tiempo de elecciones, trabajar con el partido en la provincia. Por eso mandé la carta para que todos sepan, que MASFE sigue con su principio intacto”.

“Soy un líder político con un principio cristiano y también tenemos una fundación que desde el 2016 y 17 venimos trabajando con la gente”, expresó Bonarrico aunque evitó referirse al subsidio porque “los abogados están llevando adelante el tema”. Asegura que el escándalo no tuvo que ver con su decisión, sino que su salida tiene que ver con un tema “netamente político”.

“Dejé de coincidir con Cambia Mendoza. Para nosotros los cristianos, los que creemos en la Biblia, la honradez, una persona culturalmente digna es quien no miente, defiende la verdad”, arremetió el ahora ex aliado y no quiso personalizar sus críticas.

Bonarrico sentencia que entró a la política “siendo un cordero, en medio de un lugar donde se manejan muchas cosas y me di cuenta que el agua y el aceite no se mezclan, por eso hemos renunciado al frente”.